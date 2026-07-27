Кървава драма в Сиатъл: Жертви и ранени при стрелба на кулинарен фестивал

Д вама души бяха убити, а най-малко петима – ранени, при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на местната противопожарна служба.

Най-малко 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в САЩ

Two people were killed and multiple people, including a child, were injured in a shooting Sunday evening at a Seattle food festival, a block from the city’s iconic Space Needle, fire officials said. https://t.co/pvguecB8qq pic.twitter.com/ILFlWvYT0k — CNN (@CNN) July 27, 2026

Панника и спешна евакуация

Стрелбата е избухнала около 18:00 ч. местно време в Градския център (северозападно от градското ядро), където през уикенда се провеждаше популярният фестивал „Хапката на Сиатъл“.

Полицията реагира светкавично, като мобилизира мащабни сили на местопрестъплението и започна спешна евакуация на посетителите. От органите на реда призоваха гражданите да избягват целия район.

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Пострадалите и жертвите

Говорителката на медицинския център „Харбървю“ Сюзан Грег потвърди, че в лечебното заведение са приети четирима от пострадалите - малко дете, 23-годишен мъж и две възрастни жени.

Официалните власти уточняват, че един от пациентите се намира в критично състояние.

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Събитие с десетилетна история

Фестивалът за хранителни продукти се провежда ежегодно от 1982 г. насам. Събитието традиционно привлича средно около 350 000 посетители по време на своите „три дни на ядене, пиене и обществено веселие“.