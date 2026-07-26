Свят

Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Всички събрани доказателства сочат към терористична подбуда, заяви вътрешният министър Александър Добринт

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 16:48

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин
„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин
Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали
Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки
Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин
Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите
Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Г ерманските разследващи органи разглеждат снощния фатален инцидент по време на шествието за Берлинския Прайд като ислямистка терористична атака.

Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин (ОБЗОР)

Германският федерален министър на вътрешните работи Александър Добринт отбеляза, че натрупаните доказателства сочат към това заключение. Според предоставената от органите на реда информация, роденият в Германия заподозрян се е радикализирал и е поддържал връзки с ислямистки среди.

Извършителят първоначално е връхлетял с микробус върху участниците в парада. На място е загинала една жена, а други 29 души са ранени, като някои от тях са в тежко състояние. След сблъсъка заподозреният е слязъл от превозното средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете.

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Мъжът е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход, като майка му е получила германско гражданство през 2002 г. Заподозреният е познат на правосъдието и вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца.

Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
31 снимки
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Велев/БТА    
Берлински Прайд Терористична атака Ислямистки тероризъм Берлин Германия Нападение с превозно средство Нападение с мачете Радикализация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 20 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 20 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 18 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Планината Олимп стана част от световното наследство на ЮНЕСКО

Планината Олимп стана част от световното наследство на ЮНЕСКО

Свят Преди 1 час

Планината Олимп — най-високият връх в Гърция и митичен дом на древногръцките богове, официално бе включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Решението бе взето след 12 години активни усилия от страна на гръцката държава

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Иранската агенция „Тасним“ съобщи, че корабът се е отклонил от определения от Техеран маршрут

Русия съобщи за свалени над 1000 украински дрона за денонощие

Русия съобщи за свалени над 1000 украински дрона за денонощие

Свят Преди 2 часа

Според руското Министерство на отбраната са прехванати и 8 управляеми авиобомби

Индийският премиер Нарендра Моди

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Свят Преди 3 часа

Студенти поискаха отговорност за провала на приемния тест за медицински специалности

<p>Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава</p>

Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Свят Преди 3 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди за действия срещу плавателни съдове, които не спазват иранските изисквания

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Свят Преди 4 часа

Букурещ съобщи за нов инцидент, при който военните са реагирали след навлизане на безпилотен летателен апарат

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

Свят Преди 4 часа

Кои са най-честите техники за влияние и как да избегнем попадането в групи с висок контрол

Ормузкия проток

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Техеран настоява за нови правила и такси за корабоплаването, докато международната общност предупреждава срещу едностранен контрол

Пожарът край Бордо

Огненият ад край Бордо: Пожарът погълна 42 000 хектара, евакуираха 220 000 души

Свят Преди 5 часа

Огнената стихия в департамента Жиронд е сред най-големите във Франция след Втората световна война и продължава да заплашва населени места

Бойко Борисов

Бойко Борисов: Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда

България Преди 5 часа

Бюджет 2026 е пълен фалстарт, каза лидерът на ГЕРБ

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

България Преди 5 часа

Екстремното шофиране предизвика реакции заради риска от тежки катастрофи при висока скорост

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

България Преди 6 часа

Сигналът е постъпил в Планинската спасителна служба, а акцията е приключила успешно

Засилен трафик на магистрала в района на Франкфурт, Германия

Кемпер се вряза в колона от автомобили на германска магистрала

Свят Преди 6 часа

Един човек е тежко пострадал, а осем са с леки наранявания след сблъсъка край Тюрингия

Националния флаг на Иран

Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Свят Преди 6 часа

Техеран твърди, че ударът е довел до експлозия на борда, след като Киев съобщи за операции срещу плавателни съдове, свързани с Русия и Иран

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

България Преди 6 часа

Какво се е случило във фаталната нощ? Мариета Николаева разследва случая с 35-годишната Пепи

Веси Цурбрюг: Доброто отношение изчезна много бързо

Веси Цурбрюг: Доброто отношение изчезна много бързо

Любопитно Преди 7 часа

Веси Цурбрюг разказа в новия епизод на „Храмът на историите“ за ключовите етапи от живота си – от акушерството през нощния живот в София през 90-те години до телевизията и ресторантьорството

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

На колко години са Седемте рилски езера?

sinoptik.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg

Сандра Бълок на 62: Красота и сила зад кулисите на Холивуд

Edna.bg

Веси Цюрбюрг: Уважението приключва след телевизията

Edna.bg

НА ЖИВО: Гран При на Унгария във Формула 1

Gong.bg

Пожарите във Франция съкратиха последния етап на Тур дьо Франс

Gong.bg

Партийните централи - символ на политическо влияние: Защо никоя формация не си построи собствен дом

Nova.bg

21-годишен без книжка открадна автомобил и катастрофира тежко край Монтана

Nova.bg