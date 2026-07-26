Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Г ерманските разследващи органи разглеждат снощния фатален инцидент по време на шествието за Берлинския Прайд като ислямистка терористична атака.
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Германският федерален министър на вътрешните работи Александър Добринт отбеляза, че натрупаните доказателства сочат към това заключение. Според предоставената от органите на реда информация, роденият в Германия заподозрян се е радикализирал и е поддържал връзки с ислямистки среди.
Berlin Pride deadly ramming incident believed to be Islamist terror attack as German police hunt assailant armed with bladed weapon. https://t.co/6KPtbdMWrz pic.twitter.com/EeS7LMnLbQ— CNN (@CNN) July 26, 2026
Извършителят първоначално е връхлетял с микробус върху участниците в парада. На място е загинала една жена, а други 29 души са ранени, като някои от тях са в тежко състояние. След сблъсъка заподозреният е слязъл от превозното средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете.
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Мъжът е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход, като майка му е получила германско гражданство през 2002 г. Заподозреният е познат на правосъдието и вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца.