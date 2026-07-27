Свят

Огнен ад в Европа: Над 325 000 души бягат от пожарите, идва нова гореща вълна

Франция, Испания и Италия се борят с мащабни пожари, десетки хиляди хектари са изпепелени, а властите предупреждават, че най-тежкото може би предстои

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 27 юли 2026, 08:55
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Е вропа продължава да се бори с една от най-тежките вълни от горски пожари през последните години. Над 325 000 души вече са евакуирани от домовете си във Франция и Испания, докато пожарникари водят денонощна битка с огнените стихии. Властите предупреждават, че ситуацията може да се влоши още повече заради нова гореща вълна, която се очаква да обхване засегнатите райони още в началото на седмицата.

Най-критична остава обстановката във френския регион Жиронд около Бордо и в централните части на Испания, където едни от най-големите пожари в историята на двете държави продължават да се разрастват.

  • Огнен облак създава собствени мълнии

Френската Национална федерация на пожарникарите съобщи, че пожарът е породил изключително рядък и опасен феномен – т.нар. „пирокумулонимбус“. Това е гигантски облак, образуван от горещия въздух и дима, който може да генерира собствени ветрове, мълнии и дори нови пожари на километри от основното огнище.

„Това е битка като между Давид и Голиат... В един момент ще намерим слабо място и ще ударим там“, заяви говорителят на федерацията Ерик Брокарди.

  • Франция се готви за нов удар

Френският президент Еманюел Макрон свиква кризисно заседание на правителството, посветено на бедствието.

Само в района на Жиронд са евакуирани около 220 000 души, а десетки къмпинги са затворени в разгара на туристическия сезон. Хиляди летовници бяха принудени да прекратят почивките си.

Местните власти забраниха провеждането на детски лагери и летни занимания в засегнатите райони.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес предупреди, че ситуацията остава „изключително неблагоприятна“, въпреки че през нощта разпространението на огъня е било частично овладяно.

Метеоролозите прогнозират нова гореща вълна от 28 юли с температури до 40 градуса, което сериозно увеличава риска от нови огнища.

  • Десетки ранени и огромни щети

От началото на пожарите в Жиронд са ранени 84 пожарникари, като десетима от тях са евакуирани за лечение.

Огънят вече е унищожил най-малко 240 жилища и е изпепелил около 42 000 хектара гори и земеделски земи – площ, приблизително седем пъти по-голяма от Манхатън.

В борбата със стихията участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужещи и 1200 полицаи.

  • Испания: „Чудовище“, което поглъща всичко

Испанските власти също определят ситуацията като безпрецедентна.

Началникът на Гражданската защита Вирхиния Барконес нарече пожара край Авила „чудовище“, като посочи, че огненият фронт вече обхваща периметър от 280 километра и е изпепелил около 77 000 хектара.

Испанският премиер Педро Санчес ще посети засегнатите райони във Валенсия, където нов пожар принуди 15 000 души да напуснат домовете си.

Общо около 75 000 души са евакуирани от районите около Мадрид, Авила, Толедо и Валенсия.

Властите уточняват, че пожарите край Мадрид засега не застрашават пряко столицата, но продължават да се разпространяват и налагат евакуацията на нови населени места.

Испанският крал Фелипе VI заяви, че пожарите са причинили „неизчислими“ щети на природното богатство на страната.

До момента един цивилен е загинал при пожар край Валенсия.

  • Огънят обхваща и Италия

Пожарите не подминават и Италия.

В района на град Пескичи в област Пулия над 400 туристи и плажуващи бяха евакуирани по море, след като огънят достигна крайбрежието. Очаква се още около 300 души да бъдат изведени от района.

  • Климатичните промени увеличават риска

Според учени зачестяването на подобни бедствия е пряко свързано с климатичните промени. Продължителните горещи вълни, сушата и липсата на валежи превръщат големи горски масиви в леснозапалима среда, което прави пожарите по-интензивни, по-трудни за овладяване и по-опасни за населението.

Властите в няколко европейски държави предупреждават, че ако прогнозите за екстремни температури се потвърдят, през следващите дни рискът от възникване на нови големи пожари ще остане изключително висок.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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