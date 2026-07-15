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БНБ уточни ролята си в пилотния проект за дигиталното евро

България няма избран доставчик на платежни услуги, а централната банка остава в експертната и подготвителната работа

Маргарита Костадинова

15 юли 2026, 12:29
БНБ уточни ролята си в пилотния проект за дигиталното евро
БНБ участва в експертната и подготвителната работа по дигиталното евро, но България няма избран доставчик за пилотната фаза.   
Източник: БГНЕС / БОЯН ТОПЧИЙСКИ

България няма избран доставчик на платежни услуги за пилотната фаза на дигиталното евро. БНБ обаче продължава да участва в подготовката на проекта и в работата на експертните групи към Европейската централна банка, уточниха от централната банка пред БТА.

Това разграничение е важно. Сред избраните участници няма доставчик от България, но БНБ не е извън целия проект. Липсата на български представител сред доставчиците обаче до голяма степен определя начина, по който централната банка ще участва на този етап.

Защо няма избран доставчик от България

ЕЦБ е отправила поканата към доставчиците на платежни услуги на 5 март. Според БНБ по това време банките и платежните институции в България са били ангажирани основно с техническите и инфраструктурните дейности по въвеждането на еврото и със стабилизирането на свързаните с него бизнес процеси.

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Евросистемата е получила над 50 кандидатури и след оценка по предварително определени критерии е избрала 36 доставчици на платежни услуги от държавите в еврозоната. Сред тях няма участник от България.

Най-много избрани доставчици има от Италия – седем, следвана от Германия с пет. Гърция и Португалия имат по трима представители, а Австрия, Кипър, Испания, Ирландия и Люксембург – по двама.

Сред участниците са Adyen, Deutsche Bank, Revolut Bank, Stripe Technology Europe, SumUp, UniCredit и Worldline Financial Services Europe.

Каква ще бъде ролята на БНБ

БНБ се е включила в проекта за дигиталното евро след присъединяването на България към Евросистемата и участва в съответните експертни групи към ЕЦБ.

От централната банка посочват, че липсата на избран доставчик от България до голяма степен определя и начина на нейното участие на този етап. БНБ ще продължи работата си в експертните групи, ще участва в подготовката и ще съдейства за включването на доставчици на платежни услуги от България в следващите етапи.

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Така уточнението на БНБ не означава, че българска банка или платежна институция ще участва пряко в предстоящите тестове. Централната банка остава част от общата подготовка, но България няма собствен представител сред избраните 36 доставчици.

Може ли тестове да има и в България

Всеки от избраните доставчици ще може да предлага пилотните услуги в повече от една държава от еврозоната. Окончателният списък на държавите, в които ще се извършват тестовете, ще бъде определен по-късно.

Това означава, че липсата на избран доставчик от България не дава окончателен отговор дали част от пилотните услуги ще бъдат тествани и у нас. На този етап няма обявено решение.

Какво ще се тества

Пилотният проект е планиран да започне през втората половина на 2027 г. и да продължи 12 месеца. Целта е да бъдат проверени техническите функции, оперативните процеси и начинът, по който потребителите биха използвали дигиталното евро.

По време на тестовете ще се използва бета версия, която ще бъде технически близка до предвиденото дигитално евро, но няма да има статут на законно платежно средство.

Тестовете ще обхванат:

  • плащания между физически лица;
  • плащания към търговци;
  • онлайн и офлайн операции;
  • плащания чрез мобилни устройства;
  • софтуерни решения за приемане на плащания на място.

Част от избраните доставчици ще дават възможност на служители на Евросистемата да откриват дигитални портфейли и да извършват тестови плащания. Други ще обслужват търговците, които ще приемат тези плащания, а някои ще изпълняват и двете функции. 

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
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