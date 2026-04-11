България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

Преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта

11 април 2026, 21:58
О т началото на годината България е част от еврозоната. Присъединяването на балканската държава премина под знака на значителни политически резерви, пише Леонидас Ексуцидис за германското икономическо издание "Ханделсблат" в статия под заглавие "Страхът от еврото явно е бил неоснователен". Очакваното от много скептици силно покачване на цените след въвеждането на еврото явно не е било оправдано, четем в публикацията, в която се цитират данни на Европейската централна банка (ЕЦБ), пише DW.

Според проучване на четирима икономисти от ЕЦБ и Българската централна банка (БНБ), въвеждането на еврото действително е засилило ценовия натиск, но ефектът засега е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други държави към еврозоната. В числа развитието изглежда така: преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта, а ако се вземат предвид и предсрочните корекции на цените, направени от фирмите преди самото приемане на новата валута, ефектът възлиза на около 0,5 процентни пункта. 

Затова и оценката гласи, че през първите 100 дни с новата валута въздействието върху потребителските цени е ограничено. Според данните на ЕЦБ цените са се повишили предимно при услугите. В този сектор често има по-малко конкурентен натиск. Така например в началото на 2026 ресторантите и хотелите обявиха по-високи цени. Потребителите е трябвало да плащат повече и за транспорт, застраховки и комуникации. Следователно ценовата динамика през януари е била "необичайно висока" в историческо сравнение, пишат авторите на проучването на ЕЦБ. Конкретно - в сравнение с януари 2025 ръстът на цените през януари 2026 е бил 0,6%.

През февруари обаче не се наблюдават особености, дори и при услугите. Икономистите заключават, че първите увеличения не се утвърждават в широк мащаб. От март насам водещ фактор за инфлацията са последиците от войната в Иран.

За своето проучване ЕЦБ е събрала и данни от търговски вериги в България. Според тях промените в цените по време на преминаването към еврото са били минимални и често са възлизали само на няколко евроцента. От това може да се заключи, че търговците на дребно са се придържали към фиксираните обменни курсове и законовите правила за закръгляне.

"Хандесблат", но и други издания, както и агенция ДПА посочват, че в България някои цени са били коригирани още преди въвеждането на еврото. Веднага щом стана ясно, че България ще приеме еврото, някои търговци на дребно започнаха да коригират цените си, пише ДПА.

Отказът от собствената валута е една от най-дълбоките промени в една икономика. Докато привържениците на присъединяването към еврозоната посочват по-ниските транзакционни разходи за фирмите и потребителите и по-добрия инвестиционен климат, противниците са най-силно загрижени за покачването на цените, пише "Ханделсблат".

Дебати от този вид е имало и продължава да има и в други държави. Хърватия например отбелязва висока инфлация и едновременно с това високи темпове на растеж от присъединяването си през 2023 годи. Там ефектът на общата валута върху инфлацията е бил също между 0,2 и 0,4 процентни пункта, посочва управителят на централната банка Борис Вуйчич. Това съвпада с оценката на икономистите от ЕЦБ.

ЕЦБ подчертава, че подобно на други страни, присъединили се към еврозоната, действителната инфлация е по-ниска от усещането на потребителите. Проучване, публикувано през ноември 2025 от двама икономисти от ЕЦБ, показва, че след въвеждането на еврото нивото на одобрение обикновено бързо се повишава - във всички социодемографски групи. Това се дължи преди всичко на факта, че много от първоначалните опасения не се оправдават.

Тази тенденция се наблюдава и в България, която е страната с най-ниската покупателна способност в ЕС, посочва ДПА. Хората там приемат еврото вече значително по-добре, отколкото преди въвеждането му. В момента повече от половината население подкрепя общата европейска валута и тенденцията е възходяща.

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 4 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Свят Преди 42 минути

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

България Преди 59 минути

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване

САЩ започнаха „разчистване" на Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Ходът цели отваряне на критичния за петрола маршрут на фона на тежки икономически трусове и преговори в Исламабад

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Любопитно Преди 5 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси планират лятна сватба в Ню Йорк на 3 юли, съобщават източници. След месеци на спекулации за имението им в Роуд Айлънд, двойката изглежда е заложила на мегаполиса, докато близките им запазват детайлите в пълна тайна

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Свят Преди 6 часа

В разговорите участват пакистански посредници, като не е ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците

България Преди 6 часа

Думата „Пасха“ означава преминаване – преминаваме от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното

След 30 години: Марая Кери се разделя с легендарния си мезонет в Ню Йорк за $27 милиона

Любопитно Преди 6 часа

Имотът в „Трайбека“, станал известен с епизода на MTV Cribs, разполага с 8 спални и панорамна гледка към Манхатън. Това е първа продажба на жилището от близо 30 години насам

Румънка шофира със 176 км/ч, „за да не ѝ изгорят козунаците"

Свят Преди 7 часа

Жената е била глобена 1800 леи (около 360 евро), а шофьорската ѝ книжка е отнета за срок от четири месеца

Двама задържани в Търговище с 12 000 евро и списъци с имена

България Преди 7 часа

Ст. комисар Михайлов каза, че нарушението е във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април

На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София

България Преди 7 часа

С благословението на българския патриарх Даниил светата литургия бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, който съслужи с храмовото духовенство и с дякони

Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

България Преди 8 часа

Всяка година на Велика събота погледите на милиони православни християни се насочват към Храм на Божи гроб – мястото, където според християнската традиция се извършва едно от най-значимите религиозни събития: слизането на Благодатния огън

Свят Преди 8 часа

Блокадите на ирландската нефтена инфраструктура, предизвикани от повишението с повече от 20% на цените на дизела от началото на войната на САЩ срещу Иран, създадоха много тежка ситуация, която ще причини щети на икономиката, заяви премиерът Михол Мартин

ЕС е на три седмици от „сух режим" за авиационно гориво

Свят Преди 9 часа

ACI Europe заяви, че наближаването на „пиковия летен сезон“, когато увеличеното въздушно пътуване подпомага туризма, който е от решаващо значение за много икономики в ЕС, „само засилва тези опасения“

От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света

Любопитно Преди 9 часа

Защо норвежците четат за убийства, а гърците стрелят с ракети: Най-шантавите великденски обичаи по света

Разкриха списъци с имена и пари при акция срещу купения вот в Разградско

България Преди 9 часа

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

Любопитно Преди 9 часа

През зимата е лесно да изпаднем в навици, които ни карат да се чувстваме сигурни и комфортно, но същите тези навици могат да изтощят енергията ви и да ви попречат да се насладите на това, което пролетта предлага

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Захари Бахаров с цветя, а съпругата му – с козунаци: любов в малките жестове

Edna.bg

Тя става на 45, а изглежда на 25: Тайната на Алесандра Амброзио

Edna.bg

Магията на Нгумоа дари Ливърпул с безценна победа, а Салах си припомни как се бележи

Gong.bg

България с три финала на Европейското по скокове на батут в Португалия

Gong.bg

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Nova.bg

Часове до Великден: Православните храмове очакват хиляди да посрещнат Възкресение

Nova.bg