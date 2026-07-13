Парите ни

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Продажбите са намалели с близо 18% за година, докато евтините жилищни кредити продължават да поддържат търсенето

Маргарита Костадинова

13 юли 2026, 12:30
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Пазарът на имоти в България натиска спирачката, но засега не влиза в криза. Броят на сделките намалява осезаемо, купувачите стават по-предпазливи, а високите цени изключват все повече хора от пазара. В същото време ипотечното кредитиране остава активно, а видим спад на цените все още няма.

През второто тримесечие в страната са вписани 45 965 покупко-продажби на имоти, при 56 010 за същия период година по-рано. Това е понижение с близо 18%, или с над 10 000 сделки, показват данните на Агенцията по вписванията.

Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

Спадът не се дължи само на силния пазар преди присъединяването към еврозоната. Спрямо същия период две години по-рано продажбите също са с около 15% по-малко.

София също отчита сериозен спад

В София през второто тримесечие са вписани 8874 сделки, което е с 16,7% по-малко на годишна база. Намаление се наблюдава и в други големи градове.

Спрямо първите три месеца на годината активността се повишава, но това е обичайно за пролетния период и не успява да компенсира годишния спад.

Пазарът се пропука: сделките с имоти падат с 18%, но банките наливат още пари

Консултантът по недвижими имоти Добромир Ганев коментира пред NOVA NEWS, че охлаждането е очаквано след продължителен период на ръст както на броя на сделките, така и на цените. По думите му общият спад на продажбите е около 15%, а при жилищните имоти достига близо 19%.

Цените продължават нагоре

По-малкият брой сделки засега не води до поевтиняване на жилищата. Напротив — през първото тримесечие цените в България са се повишили с 6,2% само за три месеца и с 14,8% на годишна база, показват данните на НСИ и Евростат.

Това поставя България сред държавите в Европейския съюз с най-бързо поскъпване на жилищата.

Получава се необичайна картина: продават се по-малко имоти, но продавачите все още не са склонни да намаляват цените. Разминаването може да означава, че купувачите отлагат решенията си или просто вече не могат да си позволят предлаганите жилища.

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

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Кредитирането не показва спад

Другият фактор, който задържа цените, са жилищните кредити. Според БНБ кредитната активност остава висока, подкрепена от растящите доходи, стабилния пазар на труда и лихвите по ипотеките, които все още са на исторически ниски нива.

Кредитният консултант Елена Михайлова посочи, че при банковото финансиране засега не се наблюдава забавяне. Достъпът до собствено жилище обаче става все по-труден за хората без натрупани спестявания.

Купувач с нетен доход от около 1500 евро, който няма средства за самоучастие и разходите около сделката, практически трудно може да получи достатъчно голям жилищен кредит при сегашните цени, обясни тя.

Охлаждане или начало на криза

Оценките за това накъде върви пазарът се разминават. Според част от експертите става дума за нормално охлаждане след години на бърз растеж.

Финансовият анализатор Макс Баклаян е по-песимистичен. Той предупреди, че намаляването на сделките може да се задълбочи и след няколко месеца вече да се говори не за охлаждане, а за имотна криза.

Засега данните не показват срив на цените или на кредитирането. Те обаче ясно сочат, че високите офертни нива срещат все по-ограничен брой купувачи.

Следващият важен сигнал ще бъде поведението на продавачите. Ако предлагането на вторичния пазар продължи да се увеличава, а сделките останат малко, натискът за отстъпки от цените вероятно ще стане по-силен.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA NEWS    
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