Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

П азарът на имоти в България спира да расте! Продажбите падат драстично в големите градове
В София са вписани 7529 сделки – спад с 38% спрямо последното тримесечие и 12% спрямо година по-рано.“„Пловдив – 3410 сделки (-43% на тримесечие)
Варна – 2433 сделки (-43% на тримесечие, -21% на година)“„Бургас – 1507 сделки (-40% тримесечно, -18% годишно).
Тенденцията е ясна: „паническите“ покупки спират.
Договорните ипотеки показват смесена динамика. София – лек ръст от 1,7% на година, Пловдив – +11,7%, Варна – +5,7%. Бургас – спад и на двата показателя.
След години на двуцифрени ръстове, пазарът на имоти в България вече се охлажда. Интересът към кредити остава, но сделките намаляват.
