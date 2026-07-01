Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

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От 1 юли банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левови банкноти и монети в евро, след като изтече шестмесечният период на задължителен безплатен обмен.

В същото време при внасяне на левове по еврова сметка няма да се въвежда такса. Това коментира изпълнителният директор „Банкиране на дребно“ в ОББ Анна Атанасова-Димитрова в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ процесът по изтегляне на националната валута е към своя край, като над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро. Около 6% от парите все още са в икономиката.

Данните показват сериозен спад в обемите на обменяната валута през последните месеци. През януари в банката са били обменени 21 млн. лева на монети и 1,5 млрд. лева на банкноти, докато през май сумите спадат съответно до около 1 млн. лева на монети и 73 млн. лева на банкноти.

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До момента събраните монети тежат около 370 тона. Огромното количество първо преминава през банковите клонове, след това през инкасо компаниите и накрая стига до Българската народна банка, става ясно от думите на Атанасова-Димитрова.

След въвеждането на еврото се отчита и ръст на дигиталните плащания. Част от клиентите не са били свикнали с новите пари, особено с монетите, и още от януари са започнали по-често да плащат с карти, телефони и през мобилно банкиране.

По думите на Атанасова-Димитрова в банковите клонове не е отчетен ръст на измамите с фалшиви банкноти.

Тя посъветва потребителите първо да проверят каква е тарифата в банката, с която работят, и да не бързат, тъй като в Българската народна банка няма краен срок за безплатна обмяна.

Хората, които не желаят да обменят останалите си дребни суми, могат и да ги дарят. По думите ѝ има различни дарителски кампании, включително кутии в банкови клонове, в които могат да се оставят левове — банкноти или монети — за добри каузи.