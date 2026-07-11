България

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Той е паднал от джет

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 07:19
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Източник: iStock Photos/Getty Images

С инът на Весела Лечева - Мартин Велев е загинал при нелеп инцидент в Гърция. По първоначална информация той е паднал от джет. Водолази са започнали издирване, но не са успели да го спасят. 

Инцидентът се е случил на гръцкия полуостров Халкидики, предава NOVA.

36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева - Даниел, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики. Дълбочината, на която е станала трагедията, е била 12 метра, пише "24 Часа".

Според приятели на Весела Лечева най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са установили смъртта.

Екипът на Vesti.bg изразява съболезнования на близките.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, 24 Часа    
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