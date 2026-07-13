„Пратете ги в Куба или Иран“: Белият дом обяви поколението Z за мързеливо

П рессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини собственото си поколение, поколението Z (Gen Z), че е отгледано със „сребърна лъжица в устата“ и е „малко“ мързеливо в резултат на това, като го разкритикува остро, че се оплаква от нарастващите разходи за живот.

В разговор с водещия на Fox News Джеси Уотърс в предаването Jesse Watters Primetime в началото на месеца, 28-годишната говорителка критикуваше младите членове на Демократическата партия, когато разшири критиката си към цялото поколение, към което самата тя принадлежи, пише Newsweek.

Двамата разговаряха за младите гласоподаватели на демократите, които подкрепят прогресивни кандидати като кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани и „безбожните комунисти“, както ги нарече президентът Доналд Тръмп, които спечелиха поредица от първични избори в Ню Йорк миналия месец, след като получиха подкрепата на младия политик.

„Някои от тези деца, и ги наричам деца, защото са в двадесетте си години и никога не са имали истинска работа, се оплакват, че нещата са скъпи. Да, нещата са скъпи, когато нямаш истинска работа“, каза Уотърс. „Мислите ли, че това намира почва? Оплакването?“, попита той Лиавит.

„За съжаление, мисля, че да, защото това поколение, моето поколение, мразя да го казвам, поколението Z и по-младите от мен са отгледани просто със сребърни лъжици в устата, всичко им се дава наготово. Това не са ценностите, върху които е изградена тази страна“, каза прессекретарят на Белия дом.

„Тя е изградена върху меритокрация и упорита работа, да запретнеш ръкави, да се справиш сам и да постигнеш американската мечта, и ние трябва да я защитим с всичко, което имаме“, добави тя.

След това Уотърс я попита дали проблемът с нейното поколение е мързелът. „Малко“, отговори Лиавит, добавяйки: „Това е мързел и е либерално идоктриниране“, като обвини системата на държавното образование в страната и похвали родителите, които избират да обучават децата си у дома.

Уотърс предложи младите деца, които „не се държат добре“, да влязат в армията. „Нали? Да ги вкарат в час“, каза той. „Пратете ги в Куба. Пратете ги в Иран, много бързо ще поискат да се върнат“, отговори Лиавит.

Просто поредното мързеливо поколение?

„Мързеливо“ е етикет, който преди това беше поставян и на милениалите – поколение, чиято предполагаема любов към тостовете с авокадо беше обвинявана за трудностите им да си намерят работа, да създадат семейство и да си купят къща, докато бяха поразени от поредица от финансови кризи.

Сега е ред на поколението Z да бъде наречено мързеливо, докато изразява оплакванията си от по-високата инфлация и света, който се е преобърнал с главата надолу в сравнение с това, което техните родители, баби и дядовци са познавали по отношение на заетостта и жилищата. Въпреки че техните финансови затруднения вече не се приписват на хляб с квас и скъпи плодове, а на ледено лате с матча.

Американската младеж, и то не само младите прогресивни демократи, наистина е загрижена за личното си финансово състояние и посоката, в която върви икономиката на страната.

Американската мечта срещу поколението Z

Проучване на CNBC и SurveyMonkey, публикувано миналия месец, установи, че 42% от представителите на поколението Z смятат, че Американската мечта е постижима само за някои хора, а едва 22% смятат, че са постигнали своя собствена версия за нея.

Това се сравнява с 68% от бейби бумърите, които смятат, че са постигнали своята дефиниция за американската мечта.

Разходите за живот са водещата причина (81%), посочена от 45-те процента американци от всички поколения, които не са уверени, че някога ще постигнат Американската мечта. Следват цените на жилищата (60%), разходите за здравеопазване (49%) и ниските заплати (47%).

Това е само едно от многото проучвания през последните няколко години, които показват как хората от поколението Z се борят с икономическата нестабилност и ерозиращото доверие във възможностите им в САЩ.

Нивото на безработица сред работниците от Gen Z варира от 14,6% за тези на възраст от 16 до 19 години до 7,1% за тези на възраст от 20 до 24 години, въз основа на последните данни на Бюрото за трудова статистика. За сравнение, нивото на безработица за американците на възраст от 25 до 54 години е само 3,7%, а това за работниците на възраст 55 и повече години е още по-ниско — 2,8%.

Що се отнася до жилищата, цените на имотите са се повишили с приблизително 60% от началото на пандемията, според данни на JP Morgan. Ипотечните лихви са исторически високи и на практика са се удвоили спрямо най-ниските си нива от пандемията след 2022 г.

Нивото на собственост върху жилища в САЩ достигна най-ниското си ниво от 2019 г. насам миналата година, възлизайки на 65%, според данни от преброяването, а средната възраст на купувача на първо жилище достигна 40 години. Това означава, че дори най-възрастните представители на поколението Z ще трябва да изчакат около 12 години, за да достигнат този етап.

Въпреки че младите избиратели се насочиха надясно на президентските избори през 2024 г., помагайки на Тръмп да постигне евентуалната си победа, последните проучвания показват, че хората от поколението Z се отдръпват от президента, тъй като изпитват нарастващи икономически затруднения.

Национално допитване от април на Института по политика (IOP) към Харвардския колеж „Кенеди“ установи, че представителите на поколението Z в САЩ са под интензивен икономически натиск, като идентифицират инфлацията и жилищата като въпросите, които най-силно ги засягат лично (съответно 50 процента и 41 процента). Подобен дял от младите хора определят тези два проблема като спешни национални кризи (съответно 46 процента и 40 процента).

Като цяло, 45 процента от младите американци заявяват, че трудно свързват двата края (10 процента) или се справят с малка финансова сигурност (35 процента).

Техните опасения се превръщат в сриващ се рейтинг на одобрение за Тръмп сред тази възрастова кохорта. Ново проучване на Economist/YouGov установи, че нетното одобрение на Тръмп сред американците на възраст между 18 и 29 години е минус 45 — най-ниското в историята на проучването.

Какво би могло да последва

Тяхното разочарование от Тръмп и Републиканската партия може да се превърне в предимство за Демократите на предстоящите междинни избори през ноември.

Последните данни на Gallup обаче всъщност показват, че нито една от двете партии не печели битката за сърцата на поколението Z. Резултатите от проучване, публикувано през януари, показват, че 17 процента от представителите на Gen Z се смятат за републиканци, срещу 27 процента, които се идентифицират като демократи, и смазващо мнозинство (56 процента), които се определят като независими.