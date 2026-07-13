България

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

Студенти от НАТФИЗ блокираха столичната ул. „Раковски“ с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Недоволните предупреждават за риск от изключване от европейски алианс, натиск над преподаватели и завишени сметки за ток

13 юли 2026, 13:43
„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора
Източник: Георги Димитров/Vesti

С песни „О, Миро, чао!“, освирквания и скандирания „оставка“ студенти от НАТФИЗ затвориха движението по улица „Георги Раковски“ в София. Те протестират срещу ректора на академията Мирослав Дачев с настояване за неговата оставка. Недоволните носят и плакати „Нашият факултет не е второстепенен“ и „Аз не съм семестриална такса“, съобщава dariknews.bg.

За днес е планирана среща между протестиращите студенти и ректора проф. Дачев в опит да намерят решение на натрупаните проблеми, довели до серия от протести и искане за неговата оставка. На мегафона обаче студентите обявиха, че ректорът не е в сградата на НАТФИЗ.

Ако няма диалог, протестиращите се заканиха да тръгнат на шествие към МОН и Министерство на културата, като междувременно поставиха лепенки на устите си, символизирайки желанието на ръководството да се "пази тишина".

Недоволството на студентите е насочено срещу начина, по който според тях се управлява академията. Те предупреждават за риск НАТФИЗ да загуби мястото си в европейския университетски алианс FilmEU, говорят за атмосфера на натиск срещу преподаватели с критични позиции, липса на прозрачност при формирането на сметките за ток в общежитията и намеса в учебния процес.

Преди десет дни студентите организираха протест пред сградата на НАТФИЗ, като блокираха за кратко част от ул. „Георги С. Раковски“ в София и поискаха оставката на ректора.

Защо започнаха протестите

В отворено писмо до премиера Румен Радев, народните представители и ректорите на всички висши училища студентите заявяват, че са изгубили доверието си в настоящото ръководство на академията.

„Изгубили сме доверието си в настоящото ръководство на НАТФИЗ и считаме, че ректорът следва да поеме морална и институционална отговорност за настъпилата криза“, пишат те.

Според студентите причината за недоволството е „поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права“.

Опасения за изключване от FilmEU

Основният повод за ескалацията на напрежението е рискът НАТФИЗ да бъде изключен от европейския университетски алианс FilmEU.

По думите на студентите академията не е участвала достатъчно активно в управлението и диалога в рамките на алианса, поради което студентската общност е била уведомена, че може да започне процедура по извеждането на НАТФИЗ от него.

Според протестиращите подобно развитие би имало сериозни последици. „Тази ситуация поставя под риск международното позициониране на Академията, достъпа до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение“, се посочва в писмото.

Твърдения за натиск върху преподаватели

Друг сериозен акцент в критиките е отношението към преподаватели, които са изразили несъгласие с действията на ръководството.

Студентите твърдят, че на заседание на Академичния съвет преподаватели от факултет „Екранни изкуства“ са били обвинени в донос, след като са подали сигнал до Министерството на образованието и науката. По думите им впоследствие срещу тях е започнала проверка от Етичната комисия, а те са били заплашени със забележки и уволнения.

„Това поражда сериозни съмнения дали критичното мнение и подаването на сигнали за нередности се приемат като легитимна част от академичното самоуправление, или като основание за институционален натиск“, пишат студентите.

Според тях така се създава усещане, че критичната позиция може да бъде санкционирана.

Спор за сметките за ток

Сред поводите за недоволството е и начинът, по който се начисляват сметките за електроенергия в общежитията на НАТФИЗ.

Студентите твърдят, че плащат цена, която е средно с около 80% по-висока от реално заплащаната от академията.

По думите им, въпреки многократните въпроси, ръководството не е предоставило официална методика, заповед или финансова обосновка, която да обясни начина на формиране на цената.

Припомнят и протест от миналата година

В писмото си студентите посочват и друг случай, който според тях показва упражняване на натиск от страна на ръководството.

Те припомнят, че при подготовката на студентския протест срещу правителството през декември 2025 г. представители на студентската общност са били призовавани да отменят инициативата с аргумента, че тя ще навреди на академията.

След провеждането на демонстрацията организаторите и участниците, според изложеното в писмото, са били обвинени, че носят отговорност за това НАТФИЗ да не получи допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката.

Какво отговаря ръководството

По-рано днес представители на протестиращите заявиха, че целта им не е конфронтация, а защита на академията.

„В момента това, което се създава, всъщност е изкуствено напрежение в Театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази Академия да запази престижа, който е имала“, заявиха те пред БНР. 

Заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Пенко Господинов призна, че в комуникацията между ръководството и студентите има проблем.

„Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено“, каза той.

Какво представлява FilmEU

FilmEU е европейски университетски алианс, финансиран по програмата „Еразъм+“, който обединява осем висши училища с профил в областта на киното, медийните изкуства и творческите индустрии.

Координатор на инициативата е Lusófona University в Португалия. В алианса участват още Академията за сценични изкуства в Словакия (VŠMU), Tallinn University в Естония, Литовската академия за музика и театър (LMTA), LUCA School of Arts в Белгия, VIA University College в Дания, IADT – Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology в Ирландия и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в България.

Участието в FilmEU дава възможност за студентски и преподавателски обмен, съвместни образователни програми, международни творчески проекти и достъп до европейски академични партньорства. Именно затова студентите определят евентуалното отпадане на НАТФИЗ от алианса като една от най-сериозните заплахи пред бъдещето на академията.

Източник: dariknews.bg    
НАТФИЗ студентски протест оставка Мирослав Дачев ректор FilmEU София академична свобода студентски права прозрачност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
V12 двигателят на Apollo Evo Caribbean Dragon крещи с акцент на Ferrari

V12 двигателят на Apollo Evo Caribbean Dragon крещи с акцент на Ferrari

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Любопитно Преди 14 минути

Археолози в Тайланд откриха два златни пръстена на възраст 2000 г. Единият има овална плочка с кратък надпис, за който експертите смятат, че е на древноиндийската писменост брахми

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Свят Преди 30 минути

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Любопитно Преди 1 час

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Парите ни Преди 1 час

България също не успя да въведе в срок изискванията за прозрачност на възнагражденията

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

България Преди 1 час

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения на 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

България Преди 1 час

Над 130 пожарникари и доброволци са преминали обучение, закупени са около 30 дрона и стотици единици оборудване с европейско финансиране

Грета Тунберг

Малката сестра на Грета Тунберг провокира с песен и шпагат

Любопитно Преди 1 час

Когато беше попитана за прочутата си сестра, тя хладнокръвно отклони въпроса, отговаряйки: „Не нося отговорност за живота на други хора“

,

Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

България Преди 1 час

Той беше вторият българин, летял в Космоса

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

България Преди 2 часа

Причината - справките за полетите на Делян Пеевски

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Любопитно Преди 2 часа

Нов пакет от 40 секретни досиета за НЛО бе пуснат в САЩ. Докладите на пилоти описват безшумни правоъгълни обекти и феномени с формата на шестолъчна звезда, развиващи невиждани досега скорости

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Любопитно Преди 2 часа

Каролайн Левит

„Пратете ги в Куба или Иран“: Белият дом обяви поколението Z за мързеливо

Свят Преди 2 часа

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини собственото си поколение, поколението Z (Gen Z), че е отгледано със „сребърна лъжица в устата“ и е „малко“ мързеливо в резултат на това, като го разкритикува остро, че се оплаква от нарастващите разходи за живот

.

След 4 години раздяла: Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си крал Чарлз

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец потвърди голямата новина. Меган Маркъл и децата са пристигнали инкогнито в Англия за частна среща с крал Чарлз III в извънградското му имение, далеч от камерите и медийния хаос

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Парите ни Преди 2 часа

Продажбите са намалели с близо 18% за година, докато евтините жилищни кредити продължават да поддържат търсенето

Коя е Анастасия Костромитина – руският модел, когото интернет обяви за „женския Ерлинг Холанд“

Коя е Анастасия Костромитина – руският модел, когото интернет обяви за „женския Ерлинг Холанд“

Любопитно Преди 2 часа

От рекламни кампании за световни марки до вирусна слава заради поразителната ѝ прилика с норвежкия голмайстор

<p>Пастрокът на Наталия е забелязан в село край Варна</p>

Забелязали пастрока на Наталия в село край Варна, детето не било с него

България Преди 3 часа

11-годишното момиче се издирва от 14 дни

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Харисън Форд на 84: пилот, дърводелец и холивудска легенда

Edna.bg

Лилия Маравиля със сигнал в ГДБОП, замесиха я в измамна схема

Edna.bg

Трофеите на Моуриньо: обувки на Марадона и фланелка на Кристиано Роналдо

Gong.bg

Звезда на Ливърпул показа класа на Уимбълдън

Gong.bg

Доброволци твърдят, че пастрокът на Наталия е забелязан сам във варненско село

Nova.bg

Преди инцидента: Деца освободили от скорост колата, затиснала момченце в Бургаско

Nova.bg