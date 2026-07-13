Обрат: Руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от новите санкции на ЕС срещу Москва

И мената на руския патриарх Кирил и основателя на петролната компания „Лукойл“ Вагит Алекперов са отпаднали от проекта на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи украинското издание „Европейска правда“, позовавайки се на свои източници.

Външният министър: Резервите ни бяха взети предвид, готови сме да подкрепим санкциите срещу Русия

Според публикацията решението е част от продължаващите преговори между държавите членки, които все още не са постигнали единодушие за приемането на новия пакет от ограничителни мерки.

Австрия и Гърция остават с резерви

По информация на „Европейска правда“ Австрия отново е настояла да бъдат отменени санкциите и размразени активите на руската инвестиционна компания „Расперия“, свързвана с руския олигарх Олег Дерипаска.

Темата не се поставя за първи път. Подобно искане беше обсъждано и при преговорите по 19-ия пакет санкции на ЕС през октомври 2025 г.

Освен Австрия, резерви по отделни текстове от новия пакет продължава да има и Гърция, като възраженията ѝ са свързани основно с енергийния сектор.

България е готова да подкрепи пакета

Междувременно България обяви, че е готова да подкрепи 21-вия пакет санкции, след като част от поставените от страната условия са били отчетени в хода на преговорите.

„Българските резерви бяха взети предвид. Имаме готовност да подкрепим пакета“, заяви по-рано външният министър Велислава Петрова преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

По думите ѝ защитата на националните интереси не противоречи на общата европейска позиция и България е успяла да защити аргументирано своите искания в рамките на преговорите.

Какво включва 21-вият пакет

Новият пакет санкции е част от продължаващите усилия на Европейския съюз да засили икономическия и политическия натиск върху Русия заради войната в Украйна. Очаква се той да включва разширяване на списъците със санкционирани физически и юридически лица, както и нови ограничения, свързани с енергетиката, финансите и заобикалянето на вече действащите санкции.

За приемането на пакета е необходимо единодушното одобрение на всички държави членки на ЕС.

Предишната позиция на България

Темата предизвика дискусии и в България през последните седмици. Миналия месец президентът Румен Радев заяви, че страната не бива да подкрепя санкции, които биха могли да окажат негативно влияние върху българската икономика.

След последните преговори обаче правителството обяви, че част от българските резерви са били отчетени и страната вече е готова да даде подкрепата си за 21-вия пакет санкции.