Свят

Обрат: Руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от новите санкции на ЕС срещу Москва

България вече е готова да подкрепи 21-вия пакет, но между държавите членки все още няма окончателно съгласие

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 13 юли 2026, 11:11
Обрат: Руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от новите санкции на ЕС срещу Москва
Източник: БГНЕС

И мената на руския патриарх Кирил и основателя на петролната компания „Лукойл“ Вагит Алекперов са отпаднали от проекта на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи украинското издание „Европейска правда“, позовавайки се на свои източници.

Външният министър: Резервите ни бяха взети предвид, готови сме да подкрепим санкциите срещу Русия

Според публикацията решението е част от продължаващите преговори между държавите членки, които все още не са постигнали единодушие за приемането на новия пакет от ограничителни мерки.

  • Австрия и Гърция остават с резерви

По информация на „Европейска правда“ Австрия отново е настояла да бъдат отменени санкциите и размразени активите на руската инвестиционна компания „Расперия“, свързвана с руския олигарх Олег Дерипаска.

Темата не се поставя за първи път. Подобно искане беше обсъждано и при преговорите по 19-ия пакет санкции на ЕС през октомври 2025 г.

Освен Австрия, резерви по отделни текстове от новия пакет продължава да има и Гърция, като възраженията ѝ са свързани основно с енергийния сектор.

  • България е готова да подкрепи пакета

Междувременно България обяви, че е готова да подкрепи 21-вия пакет санкции, след като част от поставените от страната условия са били отчетени в хода на преговорите.

„Българските резерви бяха взети предвид. Имаме готовност да подкрепим пакета“, заяви по-рано външният министър Велислава Петрова преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

По думите ѝ защитата на националните интереси не противоречи на общата европейска позиция и България е успяла да защити аргументирано своите искания в рамките на преговорите.

  • Какво включва 21-вият пакет

Новият пакет санкции е част от продължаващите усилия на Европейския съюз да засили икономическия и политическия натиск върху Русия заради войната в Украйна. Очаква се той да включва разширяване на списъците със санкционирани физически и юридически лица, както и нови ограничения, свързани с енергетиката, финансите и заобикалянето на вече действащите санкции.

За приемането на пакета е необходимо единодушното одобрение на всички държави членки на ЕС.

  • Предишната позиция на България

Темата предизвика дискусии и в България през последните седмици. Миналия месец президентът Румен Радев заяви, че страната не бива да подкрепя санкции, които биха могли да окажат негативно влияние върху българската икономика.

След последните преговори обаче правителството обяви, че част от българските резерви са били отчетени и страната вече е готова да даде подкрепата си за 21-вия пакет санкции.

Редактор: Василена Василева
Санкции срещу Русия Европейски съюз Патриарх Кирил Вагит Алекперов България Лукойл Черно море Външна политика Кая Калас Хибридни заплахи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Свят Преди 33 минути

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина

Християн Мицкоски

Чистка в Скопие: Премиерът Мицкоски смени седем министри

Свят Преди 39 минути

Решението за мащабната рокада е по предложение на премиера Християн Мицкоски с цел реконструкция на кабинета

,

Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Любопитно Преди 1 час

Мадона стъпи на върха на класацията за албуми на „Билборд“ за десети път в кариерата си с новата си продукция Confessions II. Поп иконата записа историческо постижение, превръщайки се в първия изпълнител с №1 албуми в четири десетилетия

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Любопитно Преди 1 час

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Парите ни Преди 1 час

България също не успя да въведе в срок изискванията за прозрачност на възнагражденията

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

България Преди 1 час

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения на 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

България Преди 1 час

Студенти от НАТФИЗ блокираха столичната ул. „Раковски“ с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Недоволните предупреждават за риск от изключване от европейски алианс, натиск над преподаватели и завишени сметки за ток

<p>Край на мистерията&nbsp;след 112 дни: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат</p>

След 112 дни издирване: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат

Свят Преди 1 час

58-годишната Севим Йълмаз изчезна през март, след като се отделила от експедицията заради силна умора

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

България Преди 1 час

Над 130 пожарникари и доброволци са преминали обучение, закупени са около 30 дрона и стотици единици оборудване с европейско финансиране

Грета Тунберг

Малката сестра на Грета Тунберг провокира с песен и шпагат

Любопитно Преди 1 час

Когато беше попитана за прочутата си сестра, тя хладнокръвно отклони въпроса, отговаряйки: „Не нося отговорност за живота на други хора“

,

Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

България Преди 1 час

Той беше вторият българин, летял в Космоса

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

България Преди 2 часа

Причината - справките за полетите на Делян Пеевски

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Любопитно Преди 2 часа

Нов пакет от 40 секретни досиета за НЛО бе пуснат в САЩ. Докладите на пилоти описват безшумни правоъгълни обекти и феномени с формата на шестолъчна звезда, развиващи невиждани досега скорости

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Любопитно Преди 2 часа

Каролайн Левит

„Пратете ги в Куба или Иран“: Белият дом обяви поколението Z за мързеливо

Свят Преди 2 часа

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини собственото си поколение, поколението Z (Gen Z), че е отгледано със „сребърна лъжица в устата“ и е „малко“ мързеливо в резултат на това, като го разкритикува остро, че се оплаква от нарастващите разходи за живот

.

След 4 години раздяла: Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си крал Чарлз

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец потвърди голямата новина. Меган Маркъл и децата са пристигнали инкогнито в Англия за частна среща с крал Чарлз III в извънградското му имение, далеч от камерите и медийния хаос

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Харисън Форд на 84: пилот, дърводелец и холивудска легенда

Edna.bg

Лилия Маравиля със сигнал в ГДБОП, замесиха я в измамна схема

Edna.bg

Трофеите на Моуриньо: обувки на Марадона и фланелка на Кристиано Роналдо

Gong.bg

Звезда на Ливърпул показа класа на Уимбълдън

Gong.bg

Доброволци твърдят, че пастрокът на Наталия е забелязан сам във варненско село

Nova.bg

Преди инцидента: Деца освободили от скорост колата, затиснала момченце в Бургаско

Nova.bg