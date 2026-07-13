Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло

Ф ренските власти мобилизираха два специализирани самолета за гасене на пожари, след като в неделя следобед избухна мащабен горски пожар в гората Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от Париж.

По данни на местните власти огънят се разпространява изключително бързо и вече е обхванал близо 800 хектара. Към понеделник сутринта пожарът все още не е овладян.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Заради бедствието беше частично затворена автомагистрала А6 – една от най-важните пътни артерии във Франция, свързваща северната и южната част на страната. Пожарът създаде сериозни затруднения за трафика в разгара на летния туристически сезон и продължаващата гореща вълна, пише The Guardian.

Нарушено беше и движението на високоскоростните влакове. От френските железници (SNCF) съобщиха, че пътниците на някои влакове, пристигащи или заминаващи от парижката гара „Гар дьо Лион“, са се сблъскали със закъснения до шест часа.

С настъпването на нощта самолетите за гасене на пожари преустановиха полетите си. Въпреки това около 400 пожарникари продължиха борбата с огнената стихия през цялата нощ.

Un incendio devora el bosque de Fontainebleau, a las puertas de París https://t.co/AWzogxEzda — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 13, 2026

От противопожарната служба в департамента Сена и Марна съобщиха, че около 15 жилища са били евакуирани в село Водуе, а екипите защитават и няколко други населени места, застрашени от разпространението на огъня.

Ръководителят на спасителната операция Оливие Компта заяви, че без помощта на самолетите е щяло да се наложи евакуацията и на други населени места.

В операцията участват още два противопожарни хеликоптера и самолет за наблюдение.

Според Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите това е първият случай, в който противопожарни самолети са изпратени от традиционно по-засегнатите от пожари южни райони на Франция, за да гасят огън в района на Париж.

🔴 L'incendie en forêt de Fontainebleau «durera plusieurs jours, voire plusieurs semaines», indiquent les pompiers au ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui vient d'arriver sur place



Suivez notre DIRECT ➡️ https://t.co/QvvYaa86OM pic.twitter.com/VslyGOSFYl — Le Parisien | 77 (@leparisien_77) July 13, 2026

По-рано през деня пожарникарите са овладели друг пожар, който е блокирал автомагистрала източно от Париж и е нарушил движението по високоскоростна железопътна линия към Южна Франция.

Горещините увеличават риска от пожари

Регионът на Париж, както и голяма част от Франция, е засегнат от поредица от горещи вълни още от май. Високите температури доведоха до поставянето на нови температурни рекорди в редица европейски държави и до хиляди допълнителни смъртни случаи, сочат оценки на експерти.

Според международната научна група World Weather Attribution екстремните горещини през юни биха били „практически невъзможни“ без влиянието на климатичните промени.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес, който ще посети засегнатия район, съобщи, че от началото на годината горските пожари във Франция вече са унищожили около 17 000 хектара. След окончателното обобщаване на данните изгорелите площи вероятно ще достигнат 25 000 хектара – два пъти повече спрямо същия период на 2025 година.