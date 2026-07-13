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Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло

Над 400 пожарникари, самолети и хеликоптери се борят с пламъците, евакуирани са жители, а движението по ключови пътища и железопътни линии е сериозно нарушено

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 11:54
Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ренските власти мобилизираха два специализирани самолета за гасене на пожари, след като в неделя следобед избухна мащабен горски пожар в гората Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от Париж.

По данни на местните власти огънят се разпространява изключително бързо и вече е обхванал близо 800 хектара. Към понеделник сутринта пожарът все още не е овладян.

Заради бедствието беше частично затворена автомагистрала А6 – една от най-важните пътни артерии във Франция, свързваща северната и южната част на страната. Пожарът създаде сериозни затруднения за трафика в разгара на летния туристически сезон и продължаващата гореща вълна, пише The Guardian.

Нарушено беше и движението на високоскоростните влакове. От френските железници (SNCF) съобщиха, че пътниците на някои влакове, пристигащи или заминаващи от парижката гара „Гар дьо Лион“, са се сблъскали със закъснения до шест часа.

С настъпването на нощта самолетите за гасене на пожари преустановиха полетите си. Въпреки това около 400 пожарникари продължиха борбата с огнената стихия през цялата нощ.

От противопожарната служба в департамента Сена и Марна съобщиха, че около 15 жилища са били евакуирани в село Водуе, а екипите защитават и няколко други населени места, застрашени от разпространението на огъня.

Ръководителят на спасителната операция Оливие Компта заяви, че без помощта на самолетите е щяло да се наложи евакуацията и на други населени места.

В операцията участват още два противопожарни хеликоптера и самолет за наблюдение.

Според Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите това е първият случай, в който противопожарни самолети са изпратени от традиционно по-засегнатите от пожари южни райони на Франция, за да гасят огън в района на Париж.

По-рано през деня пожарникарите са овладели друг пожар, който е блокирал автомагистрала източно от Париж и е нарушил движението по високоскоростна железопътна линия към Южна Франция.

  • Горещините увеличават риска от пожари

Регионът на Париж, както и голяма част от Франция, е засегнат от поредица от горещи вълни още от май. Високите температури доведоха до поставянето на нови температурни рекорди в редица европейски държави и до хиляди допълнителни смъртни случаи, сочат оценки на експерти.

Според международната научна група World Weather Attribution екстремните горещини през юни биха били „практически невъзможни“ без влиянието на климатичните промени.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес, който ще посети засегнатия район, съобщи, че от началото на годината горските пожари във Франция вече са унищожили около 17 000 хектара. След окончателното обобщаване на данните изгорелите площи вероятно ще достигнат 25 000 хектара – два пъти повече спрямо същия период на 2025 година.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: The Guardian    
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