Има ли опасност от недостиг на горива в България

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Няма опасност от недостиг на горива в България. Рафинерията у нас има осигурени количества поне до средата на септември и води преговори за следващ период. Това заяви Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация в ефира на NOVA NEWS.

По думите му европейските държави вече са намерили алтернативни източници на доставки, включително при риск от затваряне на Персийския залив, затова не се е стигнало до недостиг на вътрешните пазари.

„Но намаляването на енергийното потребление, особено на петролни продукти, повишената електромобилност и всичко останало - това са неща, които трябва да се случат“, заяви Делчев.

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Според него пазарът в България е задоволен. Въпреки че през последните дни, след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, цената на петрола тръгва нагоре, това засега не се е отразило на цените по бензиностанциите.

„Пазарът е задоволен и въпреки че в последните два дни, след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, цената на петрола тръгна нагоре, тарифите по бензиностанциите не са мръднали“, посочи експертът.

Той уточни обаче, че ако възходящият тренд при фючърсите се запази още няколко дни, цените на колонките също може да се повишат.

Делчев обясни, че производството на рафинерията покрива напълно нуждите на страната от масовите горива.

„Производството на рафинерията захранва на 100% нуждите от автомобилен бензин А95 и дизел. За авиационното гориво важи същото, въпреки че в момента производството е малко стеснено. Покрити са и нуждите от LPG и газ пропан-бутан на около 30%“, заяви той.

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По думите му останалите количества пропан-бутан се внасят, тъй като България е голям вносител на този вид гориво. При бензина и дизела обаче рафинерията не само покрива вътрешното потребление, но има и значителен износ.

Делчев коментира и договора с „Боташ“. Според него оценката на контракта не е еднозначна, защото той е бил сключен в началото на 2023 г., когато ситуацията на газовите пазари е била различна.

Той определи подписания анекс като добра новина, но уточни, че реалната полза ще зависи от това какъв газ ще бъде договорен и на каква цена.

„Въпрос на търговски условия е откъде е по-изгодно да се внася“, коментира Делчев.

Според него България вече е в по-изгодна позиция, защото ще плаща само това, което реално пренася, а не неизползван капацитет.

„Според мен споразумението е добро“, заяви експертът.