Забелязали пастрока на Наталия в село край Варна, детето не било с него

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Д ве седмици след изчезването на 11-годишната Наталия издирването продължава, а надеждата на жителите на село Константиново не угасва. Нова следа обаче този път не е за момичето, а за неговия пастрок Асен. Доброволци твърдят, че той е бил забелязан в село Величково, на около 40 километра от Константиново, но след преследване е успял да се измъкне.

Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

„Този човек в последните дни е бил забелязван само и единствено сам. Предната вечер отново там го гонихме, но местността е хълмиста, тревиста, има гъста растителност, която пречи на термодрона“, обяснява доброволецът Боян пред NOVA.

Според доброволците Асен познава много добре района, което му е помогнало да избегне преследвачите си.

Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

Председателят на туристическо дружество „Родни Балкани“ Камен Кукуров коментира, че ако не бъде открит, е възможно да се укрива още много дълго време: „Тези двама възрастни и за мен това 11-годишно дете не е толкова дете, а също е възрастен и спокойно могат да оцелеят доста време в гориста местност.“

Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

Междувременно полицията продължава да проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци периодично претърсват райони, в които смятат, че може да има следи.

Макар част от тях вече да са прекратили издирването, други остават на терен.