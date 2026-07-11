България

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Яни Макулев заяви, че има доверие в разследването и че семейството му не събира средства за външна проверка на случая

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 12:10
Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова
Източник: БГНЕС

Я ни Макулев, бащата на 15-годишното дете, което беше открито мъртво в кемпер край връх Околчица заедно с 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев, се разграничи от инициативата на близки на другите две жертви за организиране на външно разследване по случая „Петрохан – Околчица“.

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Макулев заяви, че има пълно доверие в работата на българските разследващи органи и в екипите на Главна дирекция „Национална полиция“, МВР и Софийската окръжна прокуратура, които работят по случая.

Той уточни, че не е част от създадената от Стела Майсторова и Ралица Асенова фондация „Истина за Петрохан и Околчица“ и че нито той, нито семейството му организират събиране на дарения.

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  • Различни позиции на близките на жертвите

Стела Майсторова – майка на Ивайло Калушев, и Ралица Асенова – майка на Николай Златков, оспорват официалната версия на разследването и настояват за допълнителна независима проверка на обстоятелствата около смъртта на шестимата мъже.

Двете създадоха фондация „Истина за Петрохан и Околчица“, чиято цел е да подпомогне извършването на външно разследване и допълнителни експертизи.

Макулев обаче подчерта, че неговото семейство не участва в инициативата.

„Не съм част от фондацията на Асенова и Майсторова. Нито аз, нито семейството ми търсим или събираме дарения под каквато и да е форма“, написа той в социалните мрежи.

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  • „Ако има нужда от допълнителна експертиза, ще бъде по официален ред“

Бащата на 15-годишното дете посочи, че ако възникне необходимост от външно разследване или допълнителна експертна помощ, това ще бъде направено чрез съответните институции.

„Ако възникне необходимост от външно разследване или допълнителна експертна помощ, това ще бъде заявено от наша страна по официален и надлежен ред чрез българските институции“, заяви той.

По думите му вече са предприети стъпки за отправяне на молби за международна правна помощ.

Макулев допълни, че ако в бъдеще семейството му има нужда от финансова подкрепа, това ще бъде обявено публично, като ще бъдат посочени конкретна цел и необходимите средства.

„Към настоящия момент такава нужда не съществува“, посочи той.

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  • Какво се знае до момента за случая „Петрохан – Околчица“

Трагедията стана в началото на февруари, когато край хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима души, а по-късно в кемпер край връх Околчица бяха намерени още три тела – сред тях и  на15-годишно момче.

Прокуратурата обедини двете разследвания. Според официално обявената до момента информация се работи по версия за самоубийства и убийства, като заключенията са основани на събраните доказателства и назначените експертизи.

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Близките на част от загиналите не приемат тази версия и настояват за нови проверки.

През последните месеци случаят предизвика широк обществен интерес, като вътрешният министър заяви, че по разследването се проверяват нови обстоятелства и че институциите ще информират обществото при наличие на допълнителни данни.

Редактор: Василена Василева
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Случаят

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