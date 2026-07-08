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Пазарът се пропука: сделките с имоти падат с 18%, но банките наливат още пари

Купувачите стават по-предпазливи, докато ипотечното кредитиране продължава да поддържа високите ценови очаквания.

8 юли 2026, 09:00
Пазарът се пропука: сделките с имоти падат с 18%, но банките наливат още пари
Източник: Realistimo

П родавачите може да не искат да го чуят, но числата го казват: имотният пазар НЕ Е СЪЩИЯТ. Сделките падат рязко, купувачите се дърпат, а оферти, които доскоро изглеждаха нормални, вече започват да тежат. Почти всяка пета сделка е изчезнала спрямо миналата година.

Купувачите се дърпат, сделките падат, но ИПОТЕКИТЕ поддържат пазарът жив. 40% от сделките през Q2 са с кредит и това крие големият парадокс на 2026 - имотният пазар все повече зависи от банките.

Купувачите се дърпат, но цените не падат

Ако някой е очаквал имотният балон първо да изпусне въздух през цените, данните засега показват друго. Въпреки че купувачите стават по-предпазливи и сделките намаляват, цените все още не тръгват надолу. Цените на имотите от портала Реалистимо показват, че през второто тримесечие на 2026 г. те се повишават спрямо първото тримесечие. Това РАЗБИВА един от най-удобните митове в момента, че щом сделките падат, значи и цените вече падат.

Имоти в София идват на средна цена от 2 660 евро/кв.м., във Варна - 1 974 евро/кв.м., в Бургас - 1 865 евро/кв.м., а в Пловдив е 1 568 евро/кв.м. Пазарът изпраща доста неудобен сигнал към купувачите: сделките се свиват, но продавачите все още не бързат да свалят цените.

Имотният пазар губи скоростта си

След цените идва студеният душ в сделките. Според данни от Агенцията по вписванията, на национално ниво продажбите на имоти през второто тримесечие на 2026 г. падат с 17,93% спрямо същия период на миналата година: от 56 010 на 45 965 сделки.

При големите градове картината също е показателна: най-силен е спадът в Бургас с -23,87%, следван от Варна с -16,73% и София с -16,65%. Пловдив изглежда най-устойчив, но и там има спад от 6,96%.

Ще загине ли пазарът без кредити?

Най-странният обрат обаче идва от ипотеките. Сделките намаляват, но банките не излизат от играта. Напротив, в страната вписаните ипотеки растат с 5,48% спрямо Q2 през 2025 година. При 45 965 продажби това означава 18 231 сделки с ипотека.

Най-силен е ръстът в Пловдив, където ипотеките скачат с 13,82% и достигат около 1 911 при 3848 продажби. В София увеличението е по-малко, но базата е огромна - около 6 567 ипотеки. Във Варна ипотеките почти не помръдват нагоре - около 1 692, с минимален ръст от 0,18%. А в Бургас вече светва червена лампа: ипотеките падат със 7,34% и са около 873.

Още по-показателно е колко голяма част от сделките вече минават през банка. В цялата страна 40% от покупките са с ипотека, което означава, че почти всяка втора сделка зависи от кредит. В София картината е най-драматична: 74% от сделките са с ипотека. Това говори, че без банка столичният пазар би изглеждал съвсем различно. Във Варна делът е 55%, в Пловдив е 50%, а в Бургас е 48%.

И тук идва големият въпрос, който продавачите не искат да чуват: ако сделките вече падат, а купувачите се дърпат, колко дълго още високите цени ще издържат само на инерция и банкови кредити?

Засега пазарът не е в паника, но сигналът е достатъчно силен - лесните продажби приключват, а следващият натиск може да бъде много по-болезнен. Ако банките забавят темпото, първи под натиск ще попаднат именно скъпите оферти, които и сега трудно намират купувач.

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