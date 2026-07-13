Парите ни

България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз

Ресторантите и хотелите у нас излизат почти два пъти по-евтино от средното за ЕС, показват данни на Евростат

Маргарита Костадинова

13 юли 2026, 11:23
България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз
Източник: istock

България отново оглавява класацията на Европейския съюз по достъпност за туристи. Според последното сравнение на ценовите равнища на Евростат, страната ни е с най-ниски общи потребителски цени сред всички държави членки, а разходите за настаняване и хранене в заведения са едни от най-ниските в цяла Европа.

Какво показва общият индекс

Изследването на Евростат сравнява цените на над 2000 стоки и услуги в 36 европейски държави. По общия показател за крайно потребление на домакинствата, при който средното за ЕС е 100, България е с индекс 63 — тоест потребителската кошница у нас струва средно с 37% по-малко от средното за съюза. Това е най-ниският резултат сред всички държави членки на ЕС.

Най-скъпата държава в класацията е Дания, с индекс 40% над средното за ЕС.

Ресторанти и хотели — най-голямото предимство

Категорията, която има най-пряко значение за туристите, е "ресторанти и хотели". Тук разликата е най-впечатляваща: докато средното за ЕС е 100, България отчита едно от най-ниските нива в целия съюз — разходите за настаняване и хранене в заведения у нас излизат значително по-евтино от средното. Евростат посочва изрично България като държавата с най-ниски цени в тази категория сред всички 27 членки на съюза, докато Дания е с най-високите.

Евростат: Цените в България са сред най-ниските в Европа

Сред традиционните средиземноморски дестинации разликата е осезаема — Гърция, Хърватия, Испания, Португалия и Италия остават чувствително по-скъпи от България по този показател, докато Франция е сред най-скъпите в тази категория в целия ЕС.

Храна, алкохол и тютюневи изделия

При храните и безалкохолните напитки цените у нас остават под средното за съюза, макар тук най-евтината държава в ЕС да е Румъния, а не България.

България се откроява и с едни от най-ниските цени на алкохолни напитки и тютюневи изделия в целия ЕС — по данни на Евростат страната ни е с най-ниските цени на тютюневи изделия сред всички държави членки, основно заради по-ниското акцизно облагане спрямо държави като Ирландия, Финландия и Франция.

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Защо е важно за туризма

Данните на Евростат не измерват директно цените в конкретни курорти или туристически райони, а представляват средни национални стойности. Възможно е разходите в отделни туристически центрове да се различават от общата картина за страната.

Въпреки това общата тенденция е ясна: съотношението между цена и качество остава сред основните предимства на България като туристическа дестинация в сравнение с по-скъпите държави от Южна и Западна Европа.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Евростат    
туризъм ниски цени България Евростат Европейски съюз ресторанти и хотели достъпна дестинация потребителски цени цена-качество настаняване и хранене
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
V12 двигателят на Apollo Evo Caribbean Dragon крещи с акцент на Ferrari

V12 двигателят на Apollo Evo Caribbean Dragon крещи с акцент на Ferrari

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Свят Преди 32 минути

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина

Християн Мицкоски

Чистка в Скопие: Премиерът Мицкоски смени седем министри

Свят Преди 38 минути

Решението за мащабната рокада е по предложение на премиера Християн Мицкоски с цел реконструкция на кабинета

,

Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Любопитно Преди 1 час

Мадона стъпи на върха на класацията за албуми на „Билборд“ за десети път в кариерата си с новата си продукция Confessions II. Поп иконата записа историческо постижение, превръщайки се в първия изпълнител с №1 албуми в четири десетилетия

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Любопитно Преди 1 час

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Парите ни Преди 1 час

България също не успя да въведе в срок изискванията за прозрачност на възнагражденията

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

България Преди 1 час

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения на 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

България Преди 1 час

Студенти от НАТФИЗ блокираха столичната ул. „Раковски“ с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Недоволните предупреждават за риск от изключване от европейски алианс, натиск над преподаватели и завишени сметки за ток

<p>Край на мистерията&nbsp;след 112 дни: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат</p>

След 112 дни издирване: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат

Свят Преди 1 час

58-годишната Севим Йълмаз изчезна през март, след като се отделила от експедицията заради силна умора

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

България Преди 1 час

Над 130 пожарникари и доброволци са преминали обучение, закупени са около 30 дрона и стотици единици оборудване с европейско финансиране

Грета Тунберг

Малката сестра на Грета Тунберг провокира с песен и шпагат

Любопитно Преди 1 час

Когато беше попитана за прочутата си сестра, тя хладнокръвно отклони въпроса, отговаряйки: „Не нося отговорност за живота на други хора“

,

Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

България Преди 1 час

Той беше вторият българин, летял в Космоса

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

България Преди 2 часа

Причината - справките за полетите на Делян Пеевски

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Любопитно Преди 2 часа

Нов пакет от 40 секретни досиета за НЛО бе пуснат в САЩ. Докладите на пилоти описват безшумни правоъгълни обекти и феномени с формата на шестолъчна звезда, развиващи невиждани досега скорости

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Любопитно Преди 2 часа

Каролайн Левит

„Пратете ги в Куба или Иран“: Белият дом обяви поколението Z за мързеливо

Свят Преди 2 часа

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини собственото си поколение, поколението Z (Gen Z), че е отгледано със „сребърна лъжица в устата“ и е „малко“ мързеливо в резултат на това, като го разкритикува остро, че се оплаква от нарастващите разходи за живот

.

След 4 години раздяла: Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си крал Чарлз

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец потвърди голямата новина. Меган Маркъл и децата са пристигнали инкогнито в Англия за частна среща с крал Чарлз III в извънградското му имение, далеч от камерите и медийния хаос

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Харисън Форд на 84: пилот, дърводелец и холивудска легенда

Edna.bg

Лилия Маравиля със сигнал в ГДБОП, замесиха я в измамна схема

Edna.bg

Трофеите на Моуриньо: обувки на Марадона и фланелка на Кристиано Роналдо

Gong.bg

Звезда на Ливърпул показа класа на Уимбълдън

Gong.bg

Доброволци твърдят, че пастрокът на Наталия е забелязан сам във варненско село

Nova.bg

Преди инцидента: Деца освободили от скорост колата, затиснала момченце в Бургаско

Nova.bg