България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз

България отново оглавява класацията на Европейския съюз по достъпност за туристи. Според последното сравнение на ценовите равнища на Евростат, страната ни е с най-ниски общи потребителски цени сред всички държави членки, а разходите за настаняване и хранене в заведения са едни от най-ниските в цяла Европа.

Какво показва общият индекс

Изследването на Евростат сравнява цените на над 2000 стоки и услуги в 36 европейски държави. По общия показател за крайно потребление на домакинствата, при който средното за ЕС е 100, България е с индекс 63 — тоест потребителската кошница у нас струва средно с 37% по-малко от средното за съюза. Това е най-ниският резултат сред всички държави членки на ЕС.

Най-скъпата държава в класацията е Дания, с индекс 40% над средното за ЕС.

Ресторанти и хотели — най-голямото предимство

Категорията, която има най-пряко значение за туристите, е "ресторанти и хотели". Тук разликата е най-впечатляваща: докато средното за ЕС е 100, България отчита едно от най-ниските нива в целия съюз — разходите за настаняване и хранене в заведения у нас излизат значително по-евтино от средното. Евростат посочва изрично България като държавата с най-ниски цени в тази категория сред всички 27 членки на съюза, докато Дания е с най-високите.

Евростат: Цените в България са сред най-ниските в Европа

Сред традиционните средиземноморски дестинации разликата е осезаема — Гърция, Хърватия, Испания, Португалия и Италия остават чувствително по-скъпи от България по този показател, докато Франция е сред най-скъпите в тази категория в целия ЕС.

Храна, алкохол и тютюневи изделия

При храните и безалкохолните напитки цените у нас остават под средното за съюза, макар тук най-евтината държава в ЕС да е Румъния, а не България.

България се откроява и с едни от най-ниските цени на алкохолни напитки и тютюневи изделия в целия ЕС — по данни на Евростат страната ни е с най-ниските цени на тютюневи изделия сред всички държави членки, основно заради по-ниското акцизно облагане спрямо държави като Ирландия, Финландия и Франция.

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Защо е важно за туризма

Данните на Евростат не измерват директно цените в конкретни курорти или туристически райони, а представляват средни национални стойности. Възможно е разходите в отделни туристически центрове да се различават от общата картина за страната.

Въпреки това общата тенденция е ясна: съотношението между цена и качество остава сред основните предимства на България като туристическа дестинация в сравнение с по-скъпите държави от Южна и Западна Европа.