Тръмп заплаши Иран: "Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови за удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него. Това съобщи Reuters, като се позова на публикация на американския държавен глава в социалната мрежа Truth Social.

„1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, а още хиляди са готови незабавно да последват, ако иранското правителство изпълни заплахата си, отправяна на много места по света, да убие или да направи опит да убие действащия президент на САЩ – в случая МЕН!“, написа Тръмп.

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По думите му американските въоръжени сили вече са получили необходимите инструкции и са подготвени за продължителна операция.

„Заповедите вече са издадени и американските въоръжени сили са готови, желаят и са способни в продължение на една година, с възможност този срок да бъде удължен, напълно да опустошат и унищожат всички райони на Иран“, заяви американският президент.

Напрежението между Вашингтон и Техеран

Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран, които от години са във враждебни отношения заради ядрената програма на Техеран, регионалното влияние на Иран и подкрепата му за въоръжени групировки в Близкия изток.

Вашингтон многократно е обвинявал иранските власти, че подкрепят действия, насочени срещу американски интереси и съюзници в региона. Техеран от своя страна отхвърля тези обвинения и определя американската политика като опит за натиск и ограничаване на суверенитета на страната.

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Заплахи за ответни действия

Тръмп посочи, че причината за предупреждението му са предполагаеми заплахи от страна на Иран срещу него лично.

Американски представители нееднократно са заявявали, че има информация за възможни планове за атаки срещу бившия и настоящия президент на САЩ от страна на ирански структури, свързани с отмъщение за убийството на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г.

Солеймани, командир на елитните сили „Кудс“ към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, беше убит при американски въздушен удар край Багдад по време на първия мандат на Тръмп. След операцията иранските власти обещаха възмездие.

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Риск от нова ескалация

Подобни изявления увеличават опасенията от ново изостряне на отношенията между Вашингтон и Техеран.

Всеки пряк военен сблъсък между САЩ и Иран би могъл да има сериозни последици за целия Близък изток, включително за енергийните пазари и сигурността на американските съюзници в региона.

Към момента няма официално съобщение от иранските власти в отговор на последните изявления на американския президент.