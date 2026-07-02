Парите ни

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Pеалните реформи ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

2 юли 2026, 09:38
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До края на годината ще станат ясни всички неотчетени задължения на държавата, тъй като в момента текат одити в ключови институции. Това заяви народният представител от ПГ на “Прогресивна България” Антон Кутев в ефира на NOVA.

“Настоящият бюджет няма как да реши натрупаните с години проблеми, а основната му цел е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите”, смята той.

„Не сме очаквали опозицията да ни хареса бюджета, защото той е ключовият документ, който показва разликата между управление и опозиция“, каза Кутев по повод критиките към фискалната рамка. Той отхвърли твърденията, че Министерският съвет необосновано е увеличил разходите си, като уточни, че близо 8,5 млн. лева са свързани с решения на предишното правителство - основно за изплащане на обезщетения по съдебни дела и за охрана на демонтирания Паметник на Съветската армия.

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Кутев подчерта, че кабинетът не се „презастрахова“ с допълнителни средства, а се стреми да овладее публичните финанси:

„Сваляме дефицита от над 7% до 5,8%. Не съм убеден, че всички плащания са на масата. Скритите задължения ще излизат до края на годината.“ По думите му именно затова са възложени одити, основно в Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат установени всички реални задължения на държавата.

Според Кутев него реформите няма как да бъдат реализирани с настоящата план-сметка. „Това е бюджет на реалността. Голямата ни цел е да спрем експоненциалното нарастване на разходите“, заяви той и допълни, че работата по бюджета за 2027 г. ще започне още в края на август или началото на септември.

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Представителят на управляващото мнозинство коментира още, че кабинетът вече отчита известно поевтиняване на горивата и сезонните плодове и зеленчуци, но призна, че предизборното обещание за овладяване на цените все още не е изпълнено. По думите му държавата трябва да осигури по-строг контрол върху пазара, да насърчи българското производство и да ограничи нелоялните практики на търговските вериги.

По повод предстоящите президентски избори Кутев заяви, че все още няма партия “Прогресивна България”, която да е взела решение за кандидат за президентските избори, но определи Илияна Йотова като „напълно реален такъв, който може да спечели изборите“.

Целия разговор вижте във видеото.

Източник: NOVA    
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