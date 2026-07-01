Парите ни

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

Инспекторите следят за касови бележки, отчетени обороти, трудови договори и движение на цените

Маргарита Костадинова

1 юли 2026, 11:23
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И нспектори на Националната агенция за приходите извършиха проверки в заведения по крайбрежната алея във Варна като част от лятната контролна кампания на институцията, съобщава NOVA.

По думите на директора на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова проверяващите следят дали се издават касови бележки, какви са наличностите в касите, какви обороти се отчитат и дали се спазват изискванията на данъчното и осигурителното законодателство.

От началото на лятната контролна кампания приходната агенция е установила 50 нарушения при общо 150 проверки на търговски обекти по Черноморието. Това съобщи Анна Митова в ефира на NOVA.

Проверките започнаха в понеделник и обхващат както дневни, така и нощни заведения по морето. Само през изминалата нощ, покрай събитията за Джулай морнинг, инспектори са проверили 33 обекта по Черноморието, като са констатирали 15 нарушения.

Най-често установяваните проблеми са свързани с неиздаване на касови бележки, разминаване между наличните пари в касата и отчетените обороти, както и некоректно отчитане чрез фискалните устройства, посочи Митова.

НАП започва летните проверки по Черноморието: касови бележки, цени и сезонни работници под наблюдение

Тя подчерта, че летните контролни кампании на НАП се провеждат всяка година. Целта им е не само да се установяват нарушения, но и да се повиши дисциплината сред търговците и да се гарантира спазването на законодателството.

Освен за данъчни нарушения, приходната агенция следи и движението на цените във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. По думите на Митова от началото на годината НАП и Комисията за защита на потребителите са извършили над 20 000 съвместни проверки в цялата страна. Само във Варна те са над 4100.

 

По данни, цитирани от NOVA, за установени случаи на необосновано повишаване на цените в страната са съставени над 1300 акта. Във Варна броят им е 290, а издадените наказателни постановления са 193.

В рамките на летните инспекции НАП следи не само за данъчното законодателство, но и за осигурителните изисквания. Проверява се дали служителите работят с трудови договори и дали работодателите ги осигуряват върху реалния размер на получаваните възнаграждения.

От приходната агенция напомнят, че санкциите за нарушения могат да бъдат сериозни. При липса на фискално устройство глобите варират от 300 до над 10 000 лева, като в тези случаи обектът може да бъде и запечатан. За неиздаване на касова бележка санкцията е от 100 до 2000 лева, а при повторно нарушение глобите се удвояват.

Като част от контролната дейност НАП отново използва метода „таен клиент“. Специално обучени служители посещават обектите като обикновени клиенти и не се легитимират предварително, за да проверят дали търговците спазват правилата преди официалната инспекция.

По думите на Анна Митова този подход се прилага успешно от години и е разпространена практика в много държави. От НАП уточняват, че обектите не се избират само на случаен принцип. Част от проверките са резултат от предварителен анализ и селекция, а други се извършват по сигнали от граждани.

Приходната агенция призовава хората да подават сигнали при съмнения за нарушения чрез колцентъра на НАП на телефон 0700 18 700.

Според Митова през последните години се наблюдава по-добра дисциплина сред бизнеса, но резултатите от последните проверки показват, че нарушения все още се срещат често. Само през изминалата нощ те са установени в близо половината от проверените обекти.

Засилените проверки по Черноморието ще продължат до края на активния летен туристически сезон като част от ежегодната лятна контролна кампания на НАП.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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