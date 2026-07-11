България

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Браншът не обвинява Световното първенство по футбол, а посочва икономическата несигурност, имиджа на дестинацията и липсата на силна реклама като основни проблеми

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 10:33
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Л етният туристически сезон по Южното Черноморие започва трудно, като част от хотелиерите и ресторантьорите отчитат сериозен спад на гостите спрямо същия период на миналата година. По данни на представители на бранша заетостта в някои обекти е с около 30% по-ниска, а заведенията съобщават за още по-голямо намаление на клиентите.

Летният сезон по българското Черноморие започна с по-малко туристи и сериозен недостиг на персонал

Хотелиери определят началото на сезона като „трудно“, но очакват ситуацията да се подобри през пиковите месеци юли и август.

„30%, а може би и повече има спад“, коментира пред NOVA Пламен Копчев, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Подобна е картината и при ресторантьорите. Част от тях отчитат между 35 и 40% по-малко клиенти спрямо миналото лято.

„Оборотът е паднал, което е напълно нормално при този отлив на туристи“, коментира Деси Николчева, собственик на заведение в курорта.

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  • Световното по футбол не е причината

Сред обсъжданите причини за по-слабия интерес към българското Черноморие е и провеждането на голямо спортно събитие като Световното първенство по футбол. Представители на туристическия сектор обаче не смятат, че то е основният фактор.

„Не бих казал, че футболът е причината. Това не е първото подобно събитие и туристите отдавна са свикнали да съчетават почивката си с гледане на спортни прояви“, заяви хотелиерът Теодор Пастърмаджиев.

От бранша посочват, че още преди началото на сезона чуждестранните гости са били информирани, че в хотелите и заведенията ще има възможност да гледат мачовете.

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  • Кризите и цените влияят на резервациите

Хотелиерите казват, че първите сигнали за по-слаб сезон са се появили още в началото на кризата в Близкия изток и последвалото поскъпване на горивата.

„Получихме много анулации от английския пазар и от Централна Европа. Част от туристите започнаха да търсят по-евтини варианти – например да заменят ол инклузив с полупансион“, обясни Копчев.

Друг фактор е съкращаването на престоя. Според представители на сектора част от туристите избират по-кратки почивки заради икономическата несигурност.

Хотелиерите не смятат, че цените в България са основната причина за спада.

„За инфлацията, която има, увеличението на цените не е било драстично и не би трябвало само по себе си да доведе до такъв спад“, посочи Копчев.

  • Проблемът с имиджа на България като туристическа дестинация

Според част от представителите на бизнеса проблемът не е само в международната ситуация, а и в начина, по който България се представя като туристическа дестинация.

„Имаме проблем с имиджа. Дали основателно или не, през последните години той беше сериозно засегнат и не успяхме напълно да се възстановим след пандемията от COVID-19“, коментира Пастърмаджиев.

От сектора посочват и негативните кампании в социалните мрежи, които според тях често представят българското Черноморие едностранчиво.

Според ресторантьори цените у нас са различни и има както скъпи, така и достъпни места.

„Има обекти, които са по-скъпи, но има и много достъпни предложения. В Слънчев бряг например могат да се намерят места с обедно меню за около 4 евро“, каза Николчева.

  • Очакванията са за по-силен юли и август

Въпреки трудния старт представителите на туристическия сектор остават умерени оптимисти и се надяват летните месеци да компенсират по-слабия юни.

Окончателната равносметка за сезона ще бъде направена след края на лятото, но от бранша са категорични, че е необходима по-активна държавна политика.

Според хотелиерите помощта не трябва да бъде под формата на директно финансиране, а чрез по-силна реклама на България като туристическа дестинация, по-добро позициониране на международните пазари и дългосрочна стратегия за развитие на сектора.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

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