Майчинство за хиляди евро или години у дома: Къде е България в голямото сравнение?

Майчинството в Европа варира драстично, като държави като България и Германия предлагат дългосрочна грижа, докато Обединеното кралство и Франция залагат на по-кратки, но добре платени периоди.

Финансовото обезщетение е силно обвързано с предишния доход, като в Испания и Франция майките получават до 100% от заплатата си, докато на други места има строги законови тарифи и тавани.

Защитата от уволнение и гъвкавото работно време са европейски стандарт, осигуряващ право на завръщане на същата или еквивалентна позиция.

Системите за ранна детска грижа (ясли и градини) са сериозно предизвикателство, като скандинавските страни гарантират държавно място, докато в Южна и Западна Европа родителите разчитат на скъпи частни алтернативи или субсидии.

Социалната политика по отношение на майчинството и баланса между професионалния и личния живот е сред най-разнородните теми в Европейския съюз. Макар и обединени от общи директиви за защита на бременните и младите майки, отделните държави предлагат коренно различни условия – от щедри финансови пакети и дълги отпуски до по-кратки периоди с бързо връщане на пазара на труда.

Проучването на условията в Западна, Южна и Източна Европа показва как секторът се адаптира към съвременните икономически реалности и какви права имат майките при завръщането си в офиса.

Западна Европа: Баланс между кариера и родителство

Обединено кралство (Англия)

Продължителност и суми: Общият отпуск по майчинство е до 52 седмици, но държавното платено майчинство (Statutory Maternity Pay) покрива само 39 седмици. През първите 6 седмици майката получава 90% от брутния си седмичен доход без таван.

За останалите 33 седмици сумата е фиксирана на £194,32 на седмица, но ако жената е работила на много ниска заплата и нейните 90% са по-малко от £194,32, тя получава по-ниската сума, съгласно официалните разпоредби на Обединеното кралство. Последните 13 седмици са неплатени.

Връщане на работа: Майките имат право да се върнат на абсолютно същата позиция, ако отсъстват до 26 седмици. Законът им дава право да поискат гъвкаво работно време (Flexible Working Request) още от първия ден.

Ясли и градини: Държавната грижа е силно ограничена за деца под 2-3 години. Частните ясли са сред най-скъпите в Европа, като правителството предлага частични субсидии под формата на безплатни часове седмично за работещи родители, но само за деца над определена възраст.

Франция

Продължителност и суми: Стандартното майчинство (Congé de maternité) за първо и второ дете е 16 седмици (обикновено 6 преди и 10 след раждането). Обезщетението се изплаща от Здравната каса (CPAM) и възлиза на 100% от средната заплата за последните 3 месеца, но има дневен таван от €104,02, според правителствения портал Service-Public. След това родителите могат да вземат споделен родителски отпуск, който обаче се заплаща с много ниски фиксирани суми от държавата.

Връщане на работа: Работното място е строго защитено. Работодателят е длъжен да върне майката на същата или сходна длъжност с еквивалентно заплащане и да проведе задължително кариерно интервю за адаптация.

Ясли и градини: Франция има силно развита мрежа от общински ясли (crèches), където таксите се изчисляват спрямо доходите на семейството. Алтернатива са сертифицираните детегледачки (assistantes maternelles), чиито разходи се субсидират частично от държавата чрез данъчни облекчения.

Германия

Продължителност и суми: Задължителният отпуск за защита на майката (Mutterschutz) е 14 седмици (6 преди и 8 след раждането) при 100% от заплатата. След това влиза в сила родителският отпуск (Elternzeit), който може да продължи до 3 години на дете.

Докато са в този отпуск, родителите получават родителски надбавки (Elterngeld) в размер на 65% до 67% от нетния им доход преди раждането, с минимум €300 и максимум €1800 на месец за период до 14 месеца, съгласно данните на Федералното министерство на семейството (BMFSFJ).

Връщане на работа: Защитата срещу уволнение по време на Elternzeit е абсолютна. Майките имат право по закон да поискат намаляване на работното време на парт тайм (между 15 и 32 часа седмично) при същия работодател.

Ясли и градини: От 2013 г. всяко дете в Германия над 1 година има законно право на място в детска градина или ясла (Kita). Държавните места са силно субсидирани (в някои провинции като Берлин са напълно безплатни), но недостигът на персонал често води до недостиг на места, което принуждава родителите да търсят частни алтернативи.

Дания

Продължителност и суми: Системата е силно ориентирана към споделеното родителство. Майката има право на 4 седмици преди раждането и 24 седмици след него (от които 7 са строго резервирани за нея, а останалите могат да се споделят с бащата), според указанията на Udbetaling Danmark. Финансовото обезщетение (barselsdagpenge) се изплаща от държавата въз основа на часовата ставка, като в много сектори колективните трудови договори гарантират пълна заплата за голяма част от периода.

Връщане на работа: Датският модел залага на гъвкавост – отпускът може да бъде удължаван чрез разпределяне на сумите или отлаган за по-късен етап, докато детето навърши 9 години.

Ясли и градини: Държавата гарантира място в детско заведение (vuggestue) от 6-месечна възраст на детето. Общините покриват минимум 75% от разходите, а за семейства с ниски доходи или с повече от едно дете има допълнителни отстъпки.

Испания

Продължителност и суми: Моделът в Испания е пионер в равенството. Всеки родител има право на 19 индивидуални и непрехвърляеми седмици платен отпуск при раждане (Prestación по Наcimiento у Cuidado de Menor). Обезщетението е в размер на 100% от регулаторната база (заплатата), изплащани изцяло от Социалното осигуряване, както потвърждава Националният институт за социално осигуряване (INSS). Първите 6 седмици след раждането са задължителни и се вземат едновременно от двамата родители.

Връщане на работа: Испания предлага солидна защита. Майката е защитена от уволнение от момента на бременността до навършване на 1 година на детето. Има право на намаляване на работния ден за кърмене (lactancia) и право на гъвкав график до навършване на 12 години на детето.

Ясли и градини: Държавните ясли (0-3 години) се управляват от автономните области и таксите са обвързани с доходите. Наблюдава се тенденция към пълно безплатно осигуряване на места за децата между 2 и 3 години в много региони.

Италия

Продължителност и суми: Задължителното майчинство (Congдедо di Maternità) трае 5 месеца (обикновено 2 преди и 3 след раждането, но с пълна гъвкавост за 0 преди и 5 след раждането). Обезщетението е 80% от брутната заплата, изплащано от Националния осигурителен институт (INPS), като много колективни трудови договори задължават работодателя да доплати останалите 20%. Последващият споделен отпуск (Congдедо Parentale) може да се ползва до 14-годишна възраст на детето, като първите 3 месеца за всеки родител се заплащат на 80% от дохода.

Връщане на работа: Забранено е уволнението на работничката до навършване на 1 година на детето. Майките имат право на два платени едночасови почивки дневно за кърмене през първата година.

Ясли и градини: Държавните ясли (asili nido) са дефицитни. Държавата обаче предлага т.нар. Bonus Nido – финансова помощ, която компенсира разходите за държавни или частни ясли в зависимост от финансовото състояние на семейството (семейния индекс ISEE).

Близки съседи: Гърция и Румъния

Гърция

Продължителност и суми: Основното майчинство трае 17 седмици (8 преди и 9 след раждането). Осигурителната каса (e-EFKA) и Агенцията по заетостта (DYPA) покриват обезщетението до пълния размер на редовната заплата, съвместно с едномесечно доплащане от работодателя, съгласно Трудовото законодателство на Гърция. Законовата реформа разшири правото на допълнителен 9-месечен платен родителски отпуск, финансиран от DYPA, и за осиновителки.

Връщане на работа: Майките се ползват със защита от уволнение за период от 18 месеца след раждането. Имат право на намалено работно време (с 1 или 2 часа по-малко на ден) през първите години след завръщането си, без намаление на заплатата.

Ясли и градини: Общинските детски ясли са безплатни или с минимални такси, но местата често не достигат. Държавата раздава ваучери по европейски програми за безплатен прием в частни структури за семейства под определен подоходен праг.

Румъния

Продължителност и суми: Майчинството се състои от 126 календарни дни (по 63 дни за бременност и за лъузие/следродилен период), платени на 85% от средния брутен доход, сочат данните на Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Голямото предимство идва след това: Отпускът за отглеждане на дете (Concediul de Creștere Copil – CCC) продължава до навършване на 2 години на детето. Обезщетението е 85% от средния нетен доход за последните 12 месеца, но със строг законов таван от 8500 леи (около €1700), според актуалните разпоредби на AJPIS. Бащата е длъжен да вземе поне 2 месеца от този отпуск, в противен случай те се губят.

Връщане на работа: Забрана за уволнение по време на отпуска и 6 месеца след окончателното завръщане на майката. Ако майката реши да се върне на работа по-рано, тя получава значителен месечен „стимул за завръщане“ (inserting incentive) от държавата.

Ясли и градини: Инфраструктурата в Румъния изпитва сериозен недостиг на места в държавните ясли (creșe), което доведе до бум на частните градини в големите градове, където разходите се поемат изцяло от родителите.

Как е в България? Сравнителен поглед

На заден план на общоевропейските практики, България остава една от най-щедрите държави в света по отношение на продължителността на платеното майчинство.

Първата година (410 дни): Майката получава 90% от среднодневния си осигурителен доход за последните 24 месеца. Този период стартира 45 дни преди предполагаемата дата на раждане.

Втората година: До навършване на 2 години на детето майката има право на отпуск за отглеждане, който се заплаща по фиксиран размер, определян ежегодно със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване (ДОО).

Права при завръщане: Кодексът на труда в България осигурява много силна предварителна закрила при уволнение (чл. 333), изискваща разрешение от Инспекцията по труда. Майките имат право на намалено работно време, работа от разстояние (ако спецификата на длъжността го позволява) и специални почивки за кърмене.

Ясли и градини: В големите градове (особено София) съществува хроничен недостиг на места в държавните ясли. Държавата компенсира неприетите деца чрез месечни финансови алтернативи (ваучери) за покриване на част от разходите в частни заведения, при условие че са изпълнени определени законови критерии.