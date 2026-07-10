Парите ни

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Обвиняемата за мащабната схема връщала на участниците 10-15% от изтеглените суми

Маргарита Костадинова

10 юли 2026, 10:47
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Обещания за бърза печалба и кредити „без риск“ са завършили с дългове за десетки хора. Софийската районна прокуратура  повдигна обвинение срещу 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за измами, при която граждани били убеждавани да теглят банкови кредити, съобщава NOVA.

Според разследващите общата щета надхвърля 807 хил. евро, а броят на пострадалите продължава да расте.

Схемата стана публично известна след разследване на журналиста Татяна Йорданова. Потърпевши разказват, че са били убеждавани да изтеглят потребителски кредити, представяни като част от специална финансова програма, свързвана с политическа организация.

25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити

В замяна им било обещавано, че заемите ще бъдат изплащани от трети лица, а те самите ще получат допълнителна печалба.

Как е работила схемата според прокуратурата

По данни на прокуратурата след усвояването на кредитите участниците предавали парите в брой на обвиняемата. Срещу това получавали обратно между 10 и 15% от изтеглената сума, както и уверения, че задълженията им ще бъдат обслужвани.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов определя случая като „мащабна схема за въвеждане в заблуждение на множество граждани“.

По думите му обвиняемата е изграждала доверие чрез добра обществена репутация, лични контакти и авторитета на политическа организация, с която е била свързана професионално.

„Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници“, обяснява Коджаниколов.

Разпитани са най-малко 25 пострадали

До момента като свидетели са разпитани най-малко 25 пострадали, но от прокуратурата посочват, че след публичното разгласяване на случая ежедневно постъпват нови жалби.

Нова схема с фиктивни кредити вкарва хора в чудовищни дългове

„Обвиняемата е интелигентна и образована жена с изключителна способност да изгражда доверие и да създава близки отношения с хората, с които общува. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи“, заявява говорителят на Софийската районна прокуратура.

Разследващите проверяват и ролята на други лица, които според част от потърпевшите са насочвали хора към схемата. Тепърва ще се установява дали те са били съзнателни участници, или са действали без да знаят за измамния характер на дейността.

Парите били предавани лично и в брой

Според събраните до момента доказателства всички суми са били предавани лично и в брой на обвиняемата на различни места в София.

Проследяването на движението на средствата е един от основните акценти в разследването.

„Вниманието ни е насочено към проследяването на паричните потоци и възможността пострадалите да бъдат обезщетени изцяло или частично“, заявяват от прокуратурата.

Обвиняемата остава в ареста

Съдът вече два пъти е потвърдил мярката „задържане под стража“ спрямо Гинка Борисова с мотив, че съществува риск да извърши нови престъпления.

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Предвиденото наказание по повдигнатото обвинение е от 1 до 8 години лишаване от свобода. От прокуратурата уточняват, че правната квалификация може да бъде променена в хода на разследването, ако бъдат установени нови пострадали или допълнителни факти около функционирането на схемата.

Междувременно, по информация на NOVA, десетки хора продължават да изплащат кредити, които според дадените им обещания не е трябвало да погасяват сами.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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