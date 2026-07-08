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Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Новото строителство в морския град поскъпва с 25,8% за година, показват данните на НСИ

Маргарита Костадинова

8 юли 2026, 12:01
Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата
Източник: istock

Цените на жилищата в България продължават да растат, но картината по градове вече е по-различна от обичайното. През първото тримесечие на 2026 г. най-силен тримесечен ръст сред големите градове е отчетен в Бургас, а не в София.

По данни на Националния статистически институт жилищата в страната са поскъпнали с 6,2% спрямо предходното тримесечие и с 14,8% спрямо първото тримесечие на 2025 г.

На тримесечна база най-голямо увеличение е регистрирано в Бургас — 5,9%. Следват София с 5,8%, Варна с 4,0% и Пловдив с 3,9%. В същото време в Стара Загора и Русе има спад — съответно с 2,1% и 1,6%.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

По-интересна е годишната картина при шестте града с население над 120 000 души. Там Бургас излиза начело с общ ръст на цените на жилищата от 17,7% спрямо първото тримесечие на 2025 г. София е близо след него с 16,0%, Варна отчита 13,2%, Стара Загора — 12,7%, а Пловдив — 8,8%. В Русе има спад от 5,8%.

Най-голямото разминаване се вижда при новото строителство. В Бургас новите жилища са поскъпнали с 25,8% за година — най-силният ръст сред шестте големи града. За сравнение, новите жилища в София поскъпват с 16,2%, в Стара Загора — с 9,2%, във Варна — с 4,5%, а в Пловдив — с 1,9%. За Русе НСИ не публикува стойност за новите жилища поради ниска точност на данните.

При съществуващите жилища картината е различна. Най-силен годишен ръст има във Варна — 17,0%, следвана от София с 15,8%, Пловдив с 15,2%, Стара Загора с 13,7% и Бургас с 13,0%. В Русе цените на съществуващите жилища намаляват с 6,6%.

Източник: istock

Така Бургас се отличава не просто с общо поскъпване, а с много силен ръст именно при новите жилища. Това показва, че движението на цените не е еднакво за целия пазар — новото и старото строителство се държат различно, а отделните градове вече имат различна динамика.

България е на първо място по поскъпване на строителството в Европейския съюз

Данните на НСИ са за пазарните цени на жилищата, закупени от домакинствата. Индексът обхваща както новопостроени, така и съществуващи жилища, като от 2022 г. включва покупките на апартаменти и къщи. Луксозните имоти не са включени в обхвата на индекса.

Важно уточнение е, че индексът не показва средна цена на квадратен метър, а процентното изменение на цените спрямо предходен период. Затова данните показват къде цените растат най-бързо, но не означават непременно, че там жилищата са най-скъпи в абсолютна стойност.

Официалната статистика потвърждава, че жилищният пазар остава под натиск, но и че поскъпването вече не е концентрирано само в столицата. Морските градове, и особено Бургас, се очертават като един от най-активните пазари в началото на 2026 г.

Редактор: Маргарита Костадинова
Цени на жилищата Имотен пазар Ръст на цените Бургас София Ново строителство Съществуващи жилища НСИ Поскъпване на имоти Регионална динамика
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