След 112 дни издирване: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат

Т ялото на 58-годишната турска алпинистка Севим Йълмаз, която беше в неизвестност повече от три месеца, е открито в подножието на връх Арарат в Югоизточна Турция, съобщава турската агенция ДХА.

Жената изчезна на 22 март, след като по време на изкачване на най-високия връх в Турция проявила признаци на силна умора. По данни на властите тя се отделила от останалите участници в експедицията с намерение да се върне сама към базовия лагер, но така и не пристигнала.

Мащабно издирване в изключително тежки условия

Веднага след подаването на сигнала е започнала мащабна спасителна операция. В издирването по суша и въздух са участвали екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), жандармерията, полицията, местната администрация и Турския Червен полумесец.

Спасителните действия обаче многократно са били затруднявани от тежкия планински терен и неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от общината в град Арарат.

Първо открили личните ѝ вещи

Пробив в издирването е направен на 11 юли, когато на около 4700 метра надморска височина спасителните екипи откриват лични вещи на Севим Йълмаз.

Два дни по-късно, в същия район, е намерено и тялото на жената.

Според първоначалните данни най-вероятната причина за смъртта е измръзване, но окончателното заключение ще бъде направено след съдебномедицинските експертизи.

Предстои официално потвърждение

Турските власти уточняват, че предстоят допълнителни ДНК и съдебномедицински изследвания, които окончателно да потвърдят самоличността на откритото тяло.

Връх Арарат крие сериозни рискове

Със своите 5137 метра връх Арарат е най-високият връх в Турция и една от най-предпочитаните дестинации за алпинисти в региона. Изкачването му обаче крие сериозни рискове заради внезапните промени във времето, силните ветрове, ниските температури и голямата надморска височина, които всяка година водят до инциденти с планинари.