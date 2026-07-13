Технологии

Опасен чар: тестваме най-атрактивния модел на Subaru (тест драйв)

Когато красиво момиче каже за Uncharted „това е най-красивото Subaru”, не бих могъл да не се съглася. Окалян целият, със задължителната висока проходимост, но по-бърз от Impreza WRX STi

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

13 юли 2026, 10:54
Опасен чар: тестваме най-атрактивния модел на Subaru (тест драйв)
Източник: CarMarket.bg

Г рабвайте пуканките, от брачния съюз между Subaru и Toyota се роди поредният спиноф на популярната видеоигра. Също като оригинала, собствениците на втория електрически модел в гамата на Subaru ще могат да се впуснат в приключения, отвеждащи ги дори в дебрите на тежкия офроуд, както мен на мотокрос трасе, но с кола. Убеждението ми е, че тук успехът ще е много по-голям от нелепия опит за екранизиране на известното заглавие на PlayStation, което дори имената на Том Холанд и Марк Уолбърг не успяха да спасят.

Името на новия електромобил на Subaru идва от английската дума за „неизследван“, което само по себе си е ясно послание от страна на марката към клиентите. Японският бранд за пореден път заявява, че ще е верен спътник на хората в следващото им приключение. Но ако досега това ставаше с по-скоро силно консервативен дизайнерски подход, Uncharted вкарва похвати, които просто не сме виждали от Subaru. И затова не мога да не се съглася с колежката, която нарече новото попълнение „най-красивото Subaru”. Към това добавяме факта, че Uncharted е по-бърз от Impreza WRX STi, за да дадем допълнителна дълбочина.

Източник: CarMarket.bg

Такава трябва да дадем и в посока на технологичната разработка, която е споделена с Toyota. В тази връзка от Subaru твърдят, че работата и технологията са разделени 50 на 50 между двете компании, както бе и при Solterra. Сега дори Subaru били изпратили 100 от най-добрите си инженери, които да работят с колегите си от Toyota. Подобна колаборация е от съществено значение и за двете компании, които целят създаването на по-добър продукт, но по-важното – самият процес да е по-кратък и по-икономично изгоден, за да могат японците да се конкурират с все по-сериозната заплаха от Китай. Затова Uncharted и C-HR+ са технологични близнаци, като по-малкият като мащаби производител е заимствал дизайнерски идеи от супер успешния в Европа C-HR.

И в това не влагам никакви лоши мисли, ситуацията е стигнала до точка, до която всеки един процес трябва да е максимално оптимизиран. Щеше да е лош пример, ако резултатът не бе този. А той е, че Subaru са постигнали резултат, който се откроява силно от досегашните им модели в по-новата история на марката.

Източник: CarMarket.bg

Uncharted изглежда изключително привлекателно с тази остра предница и типичния за марката светлинен подпис с три по три огледално разположени светлинни блока. Но истинската визуална прелест се крие в купе линията на покрива и силно скосеното задно стъкло, на което има спойлер в горната част, за да не се цапа, а в долната завършва с миниатюрен duck tail. Двуцветното изпълнение подсилва още повече визуалния отпечатък на автомобила с черната дъга на покрива, черните капаци на огледалата, черния праг и вежди на калниците.

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Два са размерите на джантите – 18 и 20 цола, два са и дизайните, предлагани на клиентите. Едноцветните комбинации за каросерията са четири, пет са едноцветните. За най-високото ниво на оборудване – 4E-xperience+ - се предлага и панорамен покрив. Багажникът е с обем 404 литра, вратата е електрическа, а на покрива имаме и антена тип перка на акула.

Източник: CarMarket.bg

Като позициониране, Uncharted се позиционира между Crosstrek и Solterra, като е с 35 мм по-дълъг, 70 мм по-широк и 25 мм по-висок от Crosstrek.

В технологично отношение също има доста сериозен избор пред клиента. Батериите са с капацитет 57,7 и 77 kWh (съответно 54 и 72 kWh нето). Самите батерии са част от шасито, за да се постигне по-висока здравина на усукване и същевременно по-нисък център на тежестта. Окачването е независимо в четирите ъгъла на колата (макар и с малки разлики между версиите 2WD и AWD), отпред е McPherson, отзад е с двойни А-рамена.

И трите версии се предлагат стандартно с 22 kW бордно зарядно и термопомпа, а максималното DC зареждане е с 150 kW. На такава станция голямата батерия се пълни от 10 до 80% за 28 минути. Има и опция за предварителна температурна подготовка на батерията, която може да се включи ръчно, да се активира в зависимост от зададения час за зареждане или при водене от навигацията до зарядна станция.

Източник: CarMarket.bg

Малката батерия захранва един електромотор отпред със 167 к.с., като в този случай обявеният пробег е 451 км. Голямата батерия също се предлага само с предно предаване, но електромоторът е с 224 к.с. и пробег до 592 км, най-големият възможен. Естествено, на върха на гамата е версията с два електромотора, задвижващи двете оси и системна мощност 343 к.с. Тук максималният пробег е до 495 км, но и с ускорение до 100 км/ч за 5 секунди, което е с 0,2 секунди по-бързо от WRX STi Final Edition. Отрони се една въздишка от устата ми, но времената на STi отдавна отминаха, за съжаление.

По-важното е, че Uncharted се справя доста добре на пътя. Да, няма да правим повече сравнения с WRX STi, но въпреки това Subaru най-после има динамичен, при това и доста стабилен модел за асфалта, където всяка една кола прекарва повечето от времето. Усещането е, че седите зад волана на доста стегнат кросоувър с прецизно управление и добър контрол на каросерията. Сцеплението с асфалта е добро, а усещането зад волана е за едно плавно шофиране. Има разлики в управлението между моделите с предно и задвижване на всички колела, като вариантът с предно се усеща малко по-пъргав и по-лек в завоите. Но версията с четири задвижващи колела е тази, която прави разликата. Защото извън пътя Uncharted блести.

Източник: CarMarket.bg

Колко са електрическите модели, предлагащи наистина сериозна офроуд проходимост? Не се сещам за други, освен с марка Subaru. Тук идва и основната разлика със C-HR+, чиито просвет е 185 мм, докато този на Uncharted достига 211 мм. Версията с два задвижващи моста е оборудвана със системата X-Mode (Mud/Snow и Deep mud/Deep snow), която познавам от другите модели на марката, като двата мотора са постоянно активни. Да, това намалява пробега, но от Subaru не са искали да правят компромиси с основните ценности, на които е изградена историята на марката. Към X-Mode има и функцията Grip Control, която играе ролята на круиз контрол на офроуд шофиране. Тук в действие влиза и Multi Terrain Monitor, който използва камери, за да позволява видимост във всички посоки и насочване на предните колела възможно най-прецизно и безопасно.

Качествата на Uncharted ни бяха демонстрирани на мотокрос писта. Това само по себе си говори за убедеността на Subaru, че дори и страничен наклон от 30 градуса не е проблем. Имаше задължителното упражнение за окантарване на автомобила по диагоналната му ос, но най-голямата забава бе в калта, като малките деца. Специалният режим за подобни игрички позволява дори спиране по средата на блатната кал и след това излизане. Имаше критичен момент, но в крайна сметка машината излезе. Казано по друг начин: няма друг електромобил, който да се справи с подобни изпитания, които ни бяха подготвили на това трасе. Ще го направят само електрическият Outback и обновената Solterra.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът, подобно на екстериора, е много атрактивен. Тук дизайнът е идентичен с този на C-HR+ и bZ4X Touring, който карах наскоро. Първата промяна е свързана с двуетажното тънко арматурно табло и вентилационните отвори, които минават почти по цялата му широчина. Приборното табло също е ново, като преди това беше позиционирано сякаш в тунел, наподобяващ много на кокпита на изтребител. Сега отново е позиционирано под челното стъкло, за да се премахне нуждата от head-up дисплей, но го няма този тунел.

Източник: CarMarket.bg

По средата е монтиран по-голям, 14-инчов дисплей, като основните функции за климатика заемат голяма част от него с големи и лесни за боравене по време на движение икони. Под тях имаме две поставки за безжично зареждане на смартфони, като на този тунел са позиционирани и няколко бутона за X-Mode и Auto Hold системите, освен други. Превключвателят за трансмисията е странен: кръгъл е, първо го натискате, след това завъртате напред или назад, за да активирате режимите за движение. Воланът, за щастие, е по-конвенционален с физически бутони за лесно боравене с круиз контрола и борд компютъра. Това, което намирам за проблем, е ниската видимост назад и ограничената настрани, паднали в дан на спортният външен облик с тясна линия на прозорците.

Източник: CarMarket.bg

Subaru Uncharted е много приятен за шофиране, с приличен пробег, добре сглобен и изглежда много добре. Предлага солидни офроуд възможности, каквито подобни автомобили в неговия клас просто нямат, което го държи в хармония с факта, че е Subaru. Пазарният му дебют у нас също е много силен.

Toyota C-HR+ с малката батерия (57,7) и предно предаване стартира от 38 120 евро, докато стартовата цена на модела с два задвижващи моста и голямата (77) батерия започва от 48 250 евро, при това след 3600 евро отстъпка. При Subaru ситуацията е по-благосклонна към бъдещите собственици. Стартовата цена на Uncharted е 34 900 евро за 2WD, докато изпълнението 4Е-XPERIENCE с 4х4 и голямата батерия започва от 43 400 евро. И в двата случая става въпрос за цени след 5000 евро отстъпка. Да, в Toyota дават подарък и стенна зарядна станция, но пак цените са в полза на Subaru. И пътният просвет също. Оттук насетне всеки сам си преценя.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Subaru Uncharted 4E-xperience

Размери

Дължина, мм: 4535

Широчина, мм: 1870

Височина, мм: 1625

Междуосие, мм: 2750

Собствено тегло, кг: 2025

Задвижване

Електромотори: два

Макс. системна мощност, к.с.: 343

Макс. системен въртящ момент, Нм: 437

Батерия

Капацитет, kWh: 77

Зареждане, kW: 150

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 160

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 5,0

Пробег, км: до 495

Базова цена, евро с ДДС: 43 400

 

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

Свят Преди 33 минути

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина

Християн Мицкоски

Чистка в Скопие: Премиерът Мицкоски смени седем министри

Свят Преди 39 минути

Решението за мащабната рокада е по предложение на премиера Християн Мицкоски с цел реконструкция на кабинета

,

Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Любопитно Преди 1 час

Мадона стъпи на върха на класацията за албуми на „Билборд“ за десети път в кариерата си с новата си продукция Confessions II. Поп иконата записа историческо постижение, превръщайки се в първия изпълнител с №1 албуми в четири десетилетия

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Любопитно Преди 1 час

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Жените губят по 672 евро годишно заради забавени правила за равно заплащане

Парите ни Преди 1 час

България също не успя да въведе в срок изискванията за прозрачност на възнагражденията

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

България Преди 1 час

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения на 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

България Преди 1 час

Студенти от НАТФИЗ блокираха столичната ул. „Раковски“ с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Недоволните предупреждават за риск от изключване от европейски алианс, натиск над преподаватели и завишени сметки за ток

<p>Край на мистерията&nbsp;след 112 дни: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат</p>

След 112 дни издирване: Откриха тялото на изчезнала алпинистка под връх Арарат

Свят Преди 1 час

58-годишната Севим Йълмаз изчезна през март, след като се отделила от експедицията заради силна умора

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

България Преди 1 час

Над 130 пожарникари и доброволци са преминали обучение, закупени са около 30 дрона и стотици единици оборудване с европейско финансиране

Грета Тунберг

Малката сестра на Грета Тунберг провокира с песен и шпагат

Любопитно Преди 1 час

Когато беше попитана за прочутата си сестра, тя хладнокръвно отклони въпроса, отговаряйки: „Не нося отговорност за живота на други хора“

,

Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

България Преди 1 час

Той беше вторият българин, летял в Космоса

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

Калин Стоянов: Прокуратурата да провери Демерджиев и шефовете на ГДБОП и ДАНС за извършено престъпление

България Преди 2 часа

Причината - справките за полетите на Делян Пеевски

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Любопитно Преди 2 часа

Нов пакет от 40 секретни досиета за НЛО бе пуснат в САЩ. Докладите на пилоти описват безшумни правоъгълни обекти и феномени с формата на шестолъчна звезда, развиващи невиждани досега скорости

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Любопитно Преди 2 часа

Каролайн Левит

„Пратете ги в Куба или Иран“: Белият дом обяви поколението Z за мързеливо

Свят Преди 2 часа

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обвини собственото си поколение, поколението Z (Gen Z), че е отгледано със „сребърна лъжица в устата“ и е „малко“ мързеливо в резултат на това, като го разкритикува остро, че се оплаква от нарастващите разходи за живот

.

След 4 години раздяла: Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си крал Чарлз

Любопитно Преди 2 часа

Бъкингамският дворец потвърди голямата новина. Меган Маркъл и децата са пристигнали инкогнито в Англия за частна среща с крал Чарлз III в извънградското му имение, далеч от камерите и медийния хаос

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Харисън Форд на 84: пилот, дърводелец и холивудска легенда

Edna.bg

Лилия Маравиля със сигнал в ГДБОП, замесиха я в измамна схема

Edna.bg

Трофеите на Моуриньо: обувки на Марадона и фланелка на Кристиано Роналдо

Gong.bg

Звезда на Ливърпул показа класа на Уимбълдън

Gong.bg

Доброволци твърдят, че пастрокът на Наталия е забелязан сам във варненско село

Nova.bg

Преди инцидента: Деца освободили от скорост колата, затиснала момченце в Бургаско

Nova.bg