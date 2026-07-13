Опасен чар: тестваме най-атрактивния модел на Subaru (тест драйв)

Г рабвайте пуканките, от брачния съюз между Subaru и Toyota се роди поредният спиноф на популярната видеоигра. Също като оригинала, собствениците на втория електрически модел в гамата на Subaru ще могат да се впуснат в приключения, отвеждащи ги дори в дебрите на тежкия офроуд, както мен на мотокрос трасе, но с кола. Убеждението ми е, че тук успехът ще е много по-голям от нелепия опит за екранизиране на известното заглавие на PlayStation, което дори имената на Том Холанд и Марк Уолбърг не успяха да спасят.

Името на новия електромобил на Subaru идва от английската дума за „неизследван“, което само по себе си е ясно послание от страна на марката към клиентите. Японският бранд за пореден път заявява, че ще е верен спътник на хората в следващото им приключение. Но ако досега това ставаше с по-скоро силно консервативен дизайнерски подход, Uncharted вкарва похвати, които просто не сме виждали от Subaru. И затова не мога да не се съглася с колежката, която нарече новото попълнение „най-красивото Subaru”. Към това добавяме факта, че Uncharted е по-бърз от Impreza WRX STi, за да дадем допълнителна дълбочина.

Източник: CarMarket.bg

Такава трябва да дадем и в посока на технологичната разработка, която е споделена с Toyota. В тази връзка от Subaru твърдят, че работата и технологията са разделени 50 на 50 между двете компании, както бе и при Solterra. Сега дори Subaru били изпратили 100 от най-добрите си инженери, които да работят с колегите си от Toyota. Подобна колаборация е от съществено значение и за двете компании, които целят създаването на по-добър продукт, но по-важното – самият процес да е по-кратък и по-икономично изгоден, за да могат японците да се конкурират с все по-сериозната заплаха от Китай. Затова Uncharted и C-HR+ са технологични близнаци, като по-малкият като мащаби производител е заимствал дизайнерски идеи от супер успешния в Европа C-HR.

И в това не влагам никакви лоши мисли, ситуацията е стигнала до точка, до която всеки един процес трябва да е максимално оптимизиран. Щеше да е лош пример, ако резултатът не бе този. А той е, че Subaru са постигнали резултат, който се откроява силно от досегашните им модели в по-новата история на марката.

Източник: CarMarket.bg

Uncharted изглежда изключително привлекателно с тази остра предница и типичния за марката светлинен подпис с три по три огледално разположени светлинни блока. Но истинската визуална прелест се крие в купе линията на покрива и силно скосеното задно стъкло, на което има спойлер в горната част, за да не се цапа, а в долната завършва с миниатюрен duck tail. Двуцветното изпълнение подсилва още повече визуалния отпечатък на автомобила с черната дъга на покрива, черните капаци на огледалата, черния праг и вежди на калниците.

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Два са размерите на джантите – 18 и 20 цола, два са и дизайните, предлагани на клиентите. Едноцветните комбинации за каросерията са четири, пет са едноцветните. За най-високото ниво на оборудване – 4E-xperience+ - се предлага и панорамен покрив. Багажникът е с обем 404 литра, вратата е електрическа, а на покрива имаме и антена тип перка на акула.

Източник: CarMarket.bg

Като позициониране, Uncharted се позиционира между Crosstrek и Solterra, като е с 35 мм по-дълъг, 70 мм по-широк и 25 мм по-висок от Crosstrek.

В технологично отношение също има доста сериозен избор пред клиента. Батериите са с капацитет 57,7 и 77 kWh (съответно 54 и 72 kWh нето). Самите батерии са част от шасито, за да се постигне по-висока здравина на усукване и същевременно по-нисък център на тежестта. Окачването е независимо в четирите ъгъла на колата (макар и с малки разлики между версиите 2WD и AWD), отпред е McPherson, отзад е с двойни А-рамена.

И трите версии се предлагат стандартно с 22 kW бордно зарядно и термопомпа, а максималното DC зареждане е с 150 kW. На такава станция голямата батерия се пълни от 10 до 80% за 28 минути. Има и опция за предварителна температурна подготовка на батерията, която може да се включи ръчно, да се активира в зависимост от зададения час за зареждане или при водене от навигацията до зарядна станция.

Източник: CarMarket.bg

Малката батерия захранва един електромотор отпред със 167 к.с., като в този случай обявеният пробег е 451 км. Голямата батерия също се предлага само с предно предаване, но електромоторът е с 224 к.с. и пробег до 592 км, най-големият възможен. Естествено, на върха на гамата е версията с два електромотора, задвижващи двете оси и системна мощност 343 к.с. Тук максималният пробег е до 495 км, но и с ускорение до 100 км/ч за 5 секунди, което е с 0,2 секунди по-бързо от WRX STi Final Edition. Отрони се една въздишка от устата ми, но времената на STi отдавна отминаха, за съжаление.

По-важното е, че Uncharted се справя доста добре на пътя. Да, няма да правим повече сравнения с WRX STi, но въпреки това Subaru най-после има динамичен, при това и доста стабилен модел за асфалта, където всяка една кола прекарва повечето от времето. Усещането е, че седите зад волана на доста стегнат кросоувър с прецизно управление и добър контрол на каросерията. Сцеплението с асфалта е добро, а усещането зад волана е за едно плавно шофиране. Има разлики в управлението между моделите с предно и задвижване на всички колела, като вариантът с предно се усеща малко по-пъргав и по-лек в завоите. Но версията с четири задвижващи колела е тази, която прави разликата. Защото извън пътя Uncharted блести.

Източник: CarMarket.bg

Колко са електрическите модели, предлагащи наистина сериозна офроуд проходимост? Не се сещам за други, освен с марка Subaru. Тук идва и основната разлика със C-HR+, чиито просвет е 185 мм, докато този на Uncharted достига 211 мм. Версията с два задвижващи моста е оборудвана със системата X-Mode (Mud/Snow и Deep mud/Deep snow), която познавам от другите модели на марката, като двата мотора са постоянно активни. Да, това намалява пробега, но от Subaru не са искали да правят компромиси с основните ценности, на които е изградена историята на марката. Към X-Mode има и функцията Grip Control, която играе ролята на круиз контрол на офроуд шофиране. Тук в действие влиза и Multi Terrain Monitor, който използва камери, за да позволява видимост във всички посоки и насочване на предните колела възможно най-прецизно и безопасно.

Качествата на Uncharted ни бяха демонстрирани на мотокрос писта. Това само по себе си говори за убедеността на Subaru, че дори и страничен наклон от 30 градуса не е проблем. Имаше задължителното упражнение за окантарване на автомобила по диагоналната му ос, но най-голямата забава бе в калта, като малките деца. Специалният режим за подобни игрички позволява дори спиране по средата на блатната кал и след това излизане. Имаше критичен момент, но в крайна сметка машината излезе. Казано по друг начин: няма друг електромобил, който да се справи с подобни изпитания, които ни бяха подготвили на това трасе. Ще го направят само електрическият Outback и обновената Solterra.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът, подобно на екстериора, е много атрактивен. Тук дизайнът е идентичен с този на C-HR+ и bZ4X Touring, който карах наскоро. Първата промяна е свързана с двуетажното тънко арматурно табло и вентилационните отвори, които минават почти по цялата му широчина. Приборното табло също е ново, като преди това беше позиционирано сякаш в тунел, наподобяващ много на кокпита на изтребител. Сега отново е позиционирано под челното стъкло, за да се премахне нуждата от head-up дисплей, но го няма този тунел.

Източник: CarMarket.bg

По средата е монтиран по-голям, 14-инчов дисплей, като основните функции за климатика заемат голяма част от него с големи и лесни за боравене по време на движение икони. Под тях имаме две поставки за безжично зареждане на смартфони, като на този тунел са позиционирани и няколко бутона за X-Mode и Auto Hold системите, освен други. Превключвателят за трансмисията е странен: кръгъл е, първо го натискате, след това завъртате напред или назад, за да активирате режимите за движение. Воланът, за щастие, е по-конвенционален с физически бутони за лесно боравене с круиз контрола и борд компютъра. Това, което намирам за проблем, е ниската видимост назад и ограничената настрани, паднали в дан на спортният външен облик с тясна линия на прозорците.

Източник: CarMarket.bg

Subaru Uncharted е много приятен за шофиране, с приличен пробег, добре сглобен и изглежда много добре. Предлага солидни офроуд възможности, каквито подобни автомобили в неговия клас просто нямат, което го държи в хармония с факта, че е Subaru. Пазарният му дебют у нас също е много силен.

Toyota C-HR+ с малката батерия (57,7) и предно предаване стартира от 38 120 евро, докато стартовата цена на модела с два задвижващи моста и голямата (77) батерия започва от 48 250 евро, при това след 3600 евро отстъпка. При Subaru ситуацията е по-благосклонна към бъдещите собственици. Стартовата цена на Uncharted е 34 900 евро за 2WD, докато изпълнението 4Е-XPERIENCE с 4х4 и голямата батерия започва от 43 400 евро. И в двата случая става въпрос за цени след 5000 евро отстъпка. Да, в Toyota дават подарък и стенна зарядна станция, но пак цените са в полза на Subaru. И пътният просвет също. Оттук насетне всеки сам си преценя.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Subaru Uncharted 4E-xperience

Размери

Дължина, мм: 4535

Широчина, мм: 1870

Височина, мм: 1625

Междуосие, мм: 2750

Собствено тегло, кг: 2025

Задвижване

Електромотори: два

Макс. системна мощност, к.с.: 343

Макс. системен въртящ момент, Нм: 437

Батерия

Капацитет, kWh: 77

Зареждане, kW: 150

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 160

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 5,0

Пробег, км: до 495

Базова цена, евро с ДДС: 43 400