България остава сред най-бързо поскъпващите имотни пазари в Европа. През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата у нас са се увеличили с 14,8% спрямо същия период на предходната година, показват данните на Евростат.

За сравнение, средно за Европейския съюз ръстът е 5,1%, а в еврозоната — 4,7%. Това означава, че жилищата в България поскъпват почти три пъти по-бързо от средното за ЕС.

По годишен ръст страната ни е на второ място сред държавите от ЕС. Пред България е само Португалия, където цените на жилищата са се повишили със 17,8%. След нас се нареждат Словакия с 14,4% и Хърватия с 14,3%.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

България води по тримесечно поскъпване

Още по-ясно напрежението на пазара се вижда в краткосрочното сравнение. Спрямо последното тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България са се увеличили с 6,2%. Това е най-силният тримесечен ръст сред страните от ЕС, за които Евростат публикува данни.

След България се нареждат Португалия с 3,8% и Словакия с 3,6%. Средно за ЕС тримесечният ръст е 1,2%, а за еврозоната — 1,0%.

Така България се откроява не само с висок годишен ръст, а и с ускорение в рамките на самото тримесечие. Това е важен сигнал, защото показва, че поскъпването не е само резултат от стара база за сравнение, а продължава и в по-кратък период.

Как изглежда картината в големите икономики

Данните на Евростат показват големи разлики между отделните държави. В Испания жилищата са поскъпнали с 12,8% на годишна база — също значително над средното за ЕС. В Италия ръстът е 5,2%, близо до средното европейско равнище.

В Германия увеличението е далеч по-слабо — 1,4%, а във Франция цените почти не се променят, с ръст от едва 0,1%. Единствената държава от ЕС със спад на годишна база е Финландия, където жилищата поевтиняват с 2,0%.

Това поставя България в групата на пазарите с най-силен ценови натиск, заедно с Португалия, Словакия, Хърватия и Испания.

Източник: istock

Наемите също вървят нагоре

Пазарът на наеми също не остава встрани от общата картина. Според Евростат през първото тримесечие на 2026 г. наемите в ЕС са се увеличили с 3,0% спрямо същия период на предходната година. На тримесечна база ръстът е 0,7%.

В националното сравнение, което Евростат прави между първото тримесечие на 2026 г. и средното равнище за 2025 г., България е сред държавите с най-силен ръст на наемите. Най-голямо увеличение е отчетено в Хърватия — 21,9%, следвана от България с 6,4% и Гърция с 5,0%.

Това сравнение е важно, защото показва, че натискът не е само при покупката на жилище. Хората, които не купуват, също усещат поскъпването — през по-високи наеми и по-труден достъп до качествени жилища в търсените райони.

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Какво всъщност измерва Евростат

Важно уточнение: данните на Евростат не показват конкретната цена на квадратен метър. Те измерват движението на цените чрез индекс.

При жилищата се използва House Price Index — индекс на цените на жилищата, който проследява промяната в цените на жилищните имоти, купувани от домакинствата. Индексът включва както нови, така и съществуващи жилища.

При наемите се използва индекс, базиран на потребителските цени за реално плащани наеми. Това означава, че той не отразява само новите договори, които често реагират най-рязко, а по-широка картина на наемния пазар.

Затова числата не трябва да се четат като „толкова струва имотът“, а като „толкова бързо се движи пазарът“.

Какво означава това за купувачите и наемателите

За купувачите подобни данни означават по-трудна сметка. Когато цените растат по-бързо от средното за Европа, самоучастието за ипотека става по-трудно за събиране, а рискът от покупка „на всяка цена“ се увеличава.

За наемателите проблемът е друг: по-високите наеми изяждат по-голяма част от месечния доход и оставят по-малко място за спестяване. Това допълнително отлага покупката за хората, които разчитат първо да натрупат собствен капитал.

За собствениците на имоти ръстът изглежда като добра новина, но и тук има уловка. Бързото поскъпване не означава автоматично лесна продажба на всяка цена. Пазарът може да остане активен, но купувачите стават по-внимателни, особено когато разликата между доходи, наеми и цени започне да се разтяга.

Данните на Евростат показват едно ясно нещо: жилищният пазар в България остава сред най-динамичните в Европа. Това не е прогноза, че цените ще растат безкрайно, нито гаранция, че покупката винаги е правилният ход. Но е сигнал, че решението за дом — под наем или собствен — вече изисква много по-трезва сметка.