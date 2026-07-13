Деца са освободили от скорост буса, който затисна малко момченце край Бургас

Д еца са освободили от скорост буса, който блъсна момченце на година и половина в бургаското село Орлинци. Това стана ясно от официална информация на Областната дирекция на МВР – Бургас относно причините за тежкия инцидент.

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

Инцидентът стана на 11 юли. Според събраната до момента информация група деца е влязла през незаключената странична врата на паркирания микробус. Те са освободили скоростния механизъм, вследствие на което превозното средство е потеглило самò на заден ход.

В този момент зад буса се е намирало момченцето, което е било прегазено.

Детето е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, където остава под лекарско наблюдение. По данни на медиците то е с тежка черепно-мозъчна травма, травма на гръдния кош и с реална опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, включително дали са били спазени необходимите мерки за обезопасяване на превозното средство.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и постави отново въпроса за безопасността на паркираните автомобили и необходимостта те да бъдат надеждно обезопасени, особено когато в близост има малки деца.