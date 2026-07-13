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Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“

Нов пакет от 40 секретни досиета за НЛО бе пуснат в САЩ. Докладите на пилоти описват безшумни правоъгълни обекти и феномени с формата на шестолъчна звезда, развиващи невиждани досега скорости

13 юли 2026, 13:11
Нов пробив: Пентагонът пусна секретни досиета за НЛО, пилоти говорят за „неземни технологии“
Източник: iStock

А мериканското правителство направи поредната мащабна стъпка към разкриването на истината за Неидентифицираните аномални феномени (UAP), по-познати като НЛО. В петък Пентагонът публикува нов пакет от 40 разсекретени досиета, сред които има детайлни доклади на военни пилоти, видеоклипове и шокиращи свидетелства за обекти, които не приличат на нищо познато на Земята.

Новият архив включва 14 документа, 19 видеоклипа, четири аудиозаписа и три изображения. Материалите са събрани от различни ключови ведомства, включително Пентагона, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерството на енергетиката на САЩ. Файловете бяха качени на официалния правителствен сайт за НЛО, създаден по силата на изпълнителна заповед, подписана от президента Доналд Тръмп по-рано тази година.

Блокада на ядрен обект: Гонитба без звук

Един от най-впечатляващите случаи в новите документи описва инцидент от септември 2015 г. над строго охранявания завод за ядрени оръжия „Пантекс“ край Амарило, Тексас. Неизвестен обект навлиза в забраненото въздушно пространство, което принуждава базата незабавно да бъде блокирана.

Двама офицери по сигурността започват гонитба с автомобил. Докладът описва техните показания: „Въпреки че не успяха да настигнат обекта, те спряха автомобила си и излязоха навън. Офицерите отбелязаха, че обектът не издаваше абсолютно никакъв звук. Освен това, наблюдавайки го с бинокъл, те не успяха да открият никакъв тип видима задвижваща система или двигател. След като го гледаха в продължение на 1-2 минути, обектът продължи на север извън очертанията на обекта“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Опитът на ветераните е безсилен: „Не приличаше на нищо познато“

Около половината от файловете са от 2010 г. насам. Сред тях е разказът на военен пилот-ветеран, станал свидетел на феномена през 2019 г. над източното крайбрежие на САЩ:

„Забелязах обект с летателни характеристики, каквито не бях виждал през всичките си 28 години служба във Военновъздушните сили и ВМС. Малкият обект се движеше под нас в права линия в обратна на нашата посока с изключително висока скорост. Когато се опитах да приближа с камерата, за да получа по-добра разделителна способност, скоростта му просто го изхвърли от зрителното ми поле. След полета анализът показа, че обектът е с правоъгълна форма. Други колеги с равен или по-голям опит от моя също нямаха представа какво може да бъде това.“

Друг инцидент от 2020 г. над Атлантическия океан описва обект с тъмнокестеняв цвят и височина между 3,5 и 4,5 метра, наподобяващ „деформиран балон“, който обаче се движел по начин, изключващ това да е метеорологичен балон.

Най-новите разсекретени материали са от 2025 г. в Индо-Тихоокеанския регион. Военни сензори са заснели мистериозен обект над Жълто море, който имал контрастна форма на шестолъчна звезда, както и друг феномен над Източнокитайско море.

Зелените огньове над Лос Аламос

Историческата част от документите връща архивите до 1949 г. Публикувана е стенограма от тайна конференция в Лос Аламос, Ню Мексико, където топ физици и учени от проекта „Манхатън“ (създателите на атомната бомба) се опитват да си обяснят мистериозните „зелени огнени топки“, наблюдавани редовно над ядрената лаборатория. Тогава теорията, че това са просто метеорити, е отхвърлена от водещ астроном с думите, че „нищо подобно никога не е наблюдавано при падане на метеорити“.

От Министерството на отбраната на САЩ подчертават, че това не е последното разкритие. Говорителят Шон Парнел заяви, че правителствените агенции вече активно работят по подготовката на следващия пакет от досиета за НЛО.

Източник: CBS News    
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