Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната"

Н овият член на Централната избирателна комисия (ЦИК) Вяра Тодева обяви, че е подала оставка като член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“, за да избегне всякакви съмнения за несъвместимост с новата си длъжност, информира DarikNews.bg.

По думите ѝ професионалните ангажименти като член на ЦИК изискват да се посвети изцяло на работата си в комисията и да спазва стриктно законовите изисквания.

„Професионалните ангажименти, които поех като член на Централната избирателна комисия, изискват да се посветя изцяло на тази отговорна роля, при стриктно спазване на закона. Затова, както и за да не възникнат каквито и да е съмнения за евентуална несъвместимост между изпълняваните от мен функции, подадох оставка от Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ на вчерашното Общо събрание“, написа Тодева във Facebook.

Тя подчертава, че решението ѝ не означава отказ от каузата на партията, а е израз на уважение към принципите на върховенството на правото, почтеността и високите стандарти в публичния живот.

„Оставам член и съмишленик на ПП“, заявява още Тодева, като благодари за доверието, получено на вътрешните избори преди близо година. По думите ѝ през времето си в Изпълнителния съвет ръководството на партията се е стремило да се вслушва в членовете и симпатизантите и е взело важни решения за развитието на формацията.

Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност на 23 юни.

Председател е Георги Хорозов, заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, секретар е Йорданка Ганчева. Членове на комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.