Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

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Новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз вече създава объркване сред потребителите. Част от купувачите съобщават, че различни платформи начисляват сумата по различен начин, а понякога тя изобщо не се вижда при финализиране на поръчката.

Таксата се прилага от 1 юли 2026 г. за малки пратки от трети страни на стойност под 150 евро. Решението е част от европейските мерки за промяна на режима при онлайн търговията с евтини стоки, идващи извън ЕС.

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Пред NOVA изпълнителният директор на Българската е-комерс асоциация Жанет Найденова обясни, че новото мито не трябва да се начислява за всяка отделна бройка от един и същи продукт, а за всеки различен вид артикул в пратката.

Това означава, че ако потребителят поръча няколко еднакви продукта, например три рокли от един и същи вид, таксата би следвало да бъде 3 евро. Ако обаче в пратката има различни категории стоки — например обувки, козметика, бански и плажна кърпа — за всеки отделен вид артикул може да бъде начислена отделна такса от 3 евро.

Повод за коментара стана експеримент с онлайн поръчки, при който за три раници е начислена такса от 3 евро, а за три рокли сумата достига 10,80 евро. Според Найденова подобно разминаване най-вероятно се дължи на техническа грешка при платформата, а не на правилно прилагане на новите изисквания.

По думите ѝ част от международните платформи вече са адаптирали системите си към новия режим, но други все още работят по техническото му въвеждане. Затова се очаква преходен период, в който потребителите може да виждат различно изчисляване на сумите при различни сайтове.

Новата такса е временна и трябва да се прилага до 1 юли 2028 г. Тя засяга пратки от държави извън Европейския съюз, включително покупки от популярни платформи за евтини стоки.

Важното за потребителите е, че не би трябвало те да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. Според обяснението на Найденова сумата трябва да бъде платена от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне.

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Това обаче не означава, че таксата няма да се отрази върху крайната цена. На практика платформите могат да я включат в общата стойност на поръчката или да я покажат отделно при плащане. Именно тук идва и част от объркването — потребителите невинаги виждат ясно дали таксата е начислена, за какво точно е начислена и дали е изчислена правилно.

Източник: istock

Експертът обръща внимание и на друг проблем — безопасността на продуктите. Според Найденова потребителите не трябва да гледат само крайната цена, а и дали стоките отговарят на европейските изисквания. Това е особено важно при продукти като детски играчки, козметика и артикули, които имат директен контакт с кожата.

Новите правила целят не само събиране на мита, но и по-добър контрол върху огромния поток от малки пратки към ЕС. Евтините онлайн покупки от трети страни станаха масова практика, но заедно с ниските цени растат и въпросите за безопасността, контрола и равнопоставеността с търговците в Европейския съюз.

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За потребителите най-практичният съвет е да следят крайната цена преди потвърждаване на поръчката и да проверяват дали начислената такса съответства на съдържанието на пратката. Ако има няколко еднакви артикула, сумата не би трябвало да се умножава по броя им. Ако обаче продуктите са от различен вид, таксата може да се натрупа.