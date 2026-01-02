България

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

2 януари 2026, 07:25
Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.
Източник: iStock

М ежду 5% и 8% се очаква да бъде ръстът в ценовите нива на жилищата у нас през предстоящата 2026 година. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга - в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища, се казва в прогнозата на компанията за недвижими имоти Имотека, съобщи Pariteni.bg.
 
„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12% в момента до 1%. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити“, казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.
 
Според него, през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да  подобряват качеството си на живот.

Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

Какво се случи през 2025 г.?

Като година на 3 скорости може да се определи изминалата 2025. От началото ѝ до май-юни купувачите бяха активни, но и внимателни в избора си. Едни премисляха добре, преди да установят какъв имот им е необходим, за да удовлетвори оптимално жилищните им нужди.

Други инвестираха средства в недвижими имоти в процес на строителство с цел препродажба и постигане на печалба. Трети използваха момента, за да се сдобият с къща в крайградските зони и на 40 км от големите градове, особено около четирите големи града в България.

През лятото дойде вторият етап от развитието на пазара през годината. Станахме свидетели на пиков период предвид новината за приемането на еврото в България. Запитванията, отчетени от Имотека, демонстрираха рекордни нива.

От септември насам потенциалните купувачи забавиха активност - запитванията към агенцията бяха с между 15% и 25% по-малко. На този фон обаче сделките не намаляваха, а дори отчетоха ръст.

„Пазарът отся онези потребители, които по-скоро се оглеждаха, водени от общата еуфория, без да имат нужните спестявания. Активните участници обаче, хората с налични средства, останаха на пазара и сделките продължиха да се сключват със същата динамика“, пояснява Пейчев.

Цените отчетоха сериозен ръст през годината. Средните цени на жилищата старо строителство в предпочитаните централни райони на София като Докторски паметник вече надхвърлят 5000 евро на кв. м. В квартал Изток средните цени са над 3800 евро на квадрат, в Лозенец – над 3500 евро на кв. м, а в Борово – около 2900 евро на кв. м. Цените на жилищата ново строителство също са нараснали през годината и в София и рядко се срещат нива под 2000 евро на кв. м.

Източник: Pariteni.bg    
Жилищен пазар Ръст на цените на жилищата Прогноза за 2026 г Ипотечни кредити Присъединяване към еврозоната Недвижими имоти Търсене и предлагане на жилища Инвестиции в имоти Цени на имоти в София Имотека
Последвайте ни
Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 9 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

България Преди 11 часа

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Свят Преди 11 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 11 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 13 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Свят Преди 13 часа

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Свят Преди 13 часа

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 14 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 15 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

България Преди 16 часа

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

България Преди 16 часа

Синът е излежал 15-годишна присъда за убийство

Снимката е илюстративна

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Свят Преди 16 часа

Ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 17 часа

Кулеба: За щастие пострадали няма

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

България Преди 18 часа

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система

Доналд и Мелания Тръмп

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Свят Преди 18 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Здравен хороскоп 2026 на Edna.bg: Какво очаква всяка зодия през Новата година

Edna.bg

Виктория Томова стартира годината със загуба в Бризбейн

Gong.bg

Саутхемптън привлича вратар от Байерн

Gong.bg

Измама с платформа за разплащане: Фалшива поддръжка източва пари от потребители

Nova.bg

Дефицит на стартови пакети с евро: Ще затворят ли дребните търговци през януари

Nova.bg