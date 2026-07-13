Външният министър: Резервите ни бяха взети предвид, готови сме да подкрепим санкциите срещу Русия

Б ългария е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната ни условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел, където участва в заседание на Съвета на ЕС по външни работи, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

„Българските резерви бяха взети предвид. Имаме готовност да подкрепим пакета“, посочи Петрова.

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Външният министър уточни, че въпреки напредъка все още няма пълно съгласие между държавите членки по предложения от Европейската комисия пакет от мерки. Причината са продължаващите възражения от страна на Гърция по въпроси, свързани с енергетиката, както и на Австрия по финансови теми.

Според Петрова защитата на националните интереси не означава противопоставяне на европейските партньори.

„Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своите цели, когато успее аргументирано и последователно да защити позицията си“, коментира тя.

Министърът съобщи още, че в сряда ще посети Киев. По думите ѝ визитата е част от продължаващия диалог между България и Украйна след последните разговори между премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски.

По време на посещението ще бъдат обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност.

„България търси решения, които едновременно да бъдат полезни за Украйна и да носят положителен ефект за нашата страна“, подчерта Петрова.

Тя уточни, че сред обсъжданите варианти е увеличаване на капацитета за пренос на природен газ към Украйна през следващия зимен сезон. По думите ѝ разговорите засягат и по-широк кръг от енергийни теми, където интересите на отделните държави и участници в сектора често се разминават.