Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

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Н ационалната агенция за приходите (НАП) е извършила 240 проверки по Българското Черноморие от началото на лятната контролна кампания от понеделник до вчера, като при 70 от тях са установени нарушения. Това съобщи пред журналисти в Бургас Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП.

По думите ѝ в обхвата на Териториална дирекция Бургас до момента са извършени 140 проверки, при които са констатирани 45 нарушения.

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

Към момента екипи на приходната агенция проверяват заведения, павилиони и обекти за плажни услуги по крайбрежната ивица в Бургас. При една от текущите проверки вече е установено неиздаване на фискален бон.

Проверките продължават. Ще предоставим повече информация за резултатите през следващите дни, каза Митова.

Тя уточни, че най-често установяваното нарушение е неиздаването на касова бележка. Сред останалите чести констатации са несъответствия между наличните парични средства в касата и отчетения оборот от фискалното устройство.

По време на лятната кампания НАП проверява и спазването на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България. Освен контрола по данъчното и осигурителното законодателство, инспекторите следят и за необосновано увеличение на цените.

"Сравняваме актуалните цени с тези, които са били в сила преди това, ако обектът е работил целогодишно, сравняваме с цените преди 1 януари, а ако е бил затворен през зимата – с последния период, в който е работил през миналата година", обясни Митова.

Източник: БТА

При установени ценови разлики търговците са длъжни да представят документация и икономическа обосновка за увеличението. Те разполагат с петдневен срок да предоставят изисканите документи.

Ако не могат да докажат икономическите причини за повишението на цените, подлежат на санкции съгласно закона, посочи директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Проверки на НАП и КЗП по морето - за какво следят

От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки, част от които съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). В резултат са съставени над 1300 акта за установени нарушения, като общият размер на наложените санкции е около 1,7 млн. евро.

По повод публикации в социалните мрежи за рязко поскъпване по Черноморието, Митова заяви, че НАП ги следи и при необходимост извършва проверки, дори когато няма подаден официален сигнал.

Държавата не може да определя цените, на които търговците продават стоки и услуги, тъй като работим в условията на пазарна икономика. Нашата задача е да проверим дали няма спекула с доверието на потребителите и дали увеличението на цените е икономически обосновано, каза тя.

За неиздаване на касова бележка санкцията при първо нарушение може да достигне 2000 евро, а при повторно нарушение е в двоен размер. При установено несъответствие между касовата наличност и отчетения оборот, когато се докаже, че целта е укриване на приходи, санкциите могат да надхвърлят 10 000 евро.

Източник: БТА    
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