Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

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Н ационалната агенция за приходите (НАП) е извършила 240 проверки по Българското Черноморие от началото на лятната контролна кампания от понеделник до вчера, като при 70 от тях са установени нарушения. Това съобщи пред журналисти в Бургас Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП.

По думите ѝ в обхвата на Териториална дирекция Бургас до момента са извършени 140 проверки, при които са констатирани 45 нарушения.

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Към момента екипи на приходната агенция проверяват заведения, павилиони и обекти за плажни услуги по крайбрежната ивица в Бургас. При една от текущите проверки вече е установено неиздаване на фискален бон.

Проверките продължават. Ще предоставим повече информация за резултатите през следващите дни, каза Митова.

Тя уточни, че най-често установяваното нарушение е неиздаването на касова бележка. Сред останалите чести констатации са несъответствия между наличните парични средства в касата и отчетения оборот от фискалното устройство.

По време на лятната кампания НАП проверява и спазването на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България. Освен контрола по данъчното и осигурителното законодателство, инспекторите следят и за необосновано увеличение на цените.

"Сравняваме актуалните цени с тези, които са били в сила преди това, ако обектът е работил целогодишно, сравняваме с цените преди 1 януари, а ако е бил затворен през зимата – с последния период, в който е работил през миналата година", обясни Митова.

Източник: БТА

При установени ценови разлики търговците са длъжни да представят документация и икономическа обосновка за увеличението. Те разполагат с петдневен срок да предоставят изисканите документи.

Ако не могат да докажат икономическите причини за повишението на цените, подлежат на санкции съгласно закона, посочи директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Проверки на НАП и КЗП по морето - за какво следят

От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки, част от които съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). В резултат са съставени над 1300 акта за установени нарушения, като общият размер на наложените санкции е около 1,7 млн. евро.

По повод публикации в социалните мрежи за рязко поскъпване по Черноморието, Митова заяви, че НАП ги следи и при необходимост извършва проверки, дори когато няма подаден официален сигнал.

Държавата не може да определя цените, на които търговците продават стоки и услуги, тъй като работим в условията на пазарна икономика. Нашата задача е да проверим дали няма спекула с доверието на потребителите и дали увеличението на цените е икономически обосновано, каза тя.

За неиздаване на касова бележка санкцията при първо нарушение може да достигне 2000 евро, а при повторно нарушение е в двоен размер. При установено несъответствие между касовата наличност и отчетения оборот, когато се докаже, че целта е укриване на приходи, санкциите могат да надхвърлят 10 000 евро.