Прощаваме се с българския космонавт Александър Александров

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Д нес се прощаваме с втория българин, летял в Космоса. В петък, на 74-годишна възраст, ни напусна Александър Александров. През 1988 г. той лети до космическата станция „Мир“, съобщи NOVA.

Близки и приятели се събраха в Централния военен клуб в София, за да изпратят в последния му път генерал-майора от резерва.

Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник

„България се разделя с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашият космонавт, човекът, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него и на Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава”, заяви президентът Илияна Йотова.

Почина вторият български космонавт Александър Александров

В съболезнователен адрес до семейството и близките му държавният глава откроява любовта на генерал-майор Александров към авиацията и Космоса. „Професията на военен пилот му даде вътрешна сила, самодисциплина и самоотверженост, така необходими за всеки космонавт", подчертава Илияна Йотова.