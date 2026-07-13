Златото поевтиня заради поскъпването на петрола и напрежението около Ормузкия проток

Цената на златото се понижи с над 1% днес, след като петролът поскъпна рязко заради опасенията около корабоплаването през Ормузкия проток. Това засили очакванията за по-високи лихвени проценти в САЩ на фона на нарастващия инфлационен натиск от ескалацията на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Какви са движенията в цените

Спот цената на златото спадна с 1,5% до 4059,11 долара за тройунция, а фючърсите върху златото в САЩ с доставка през август поевтиняха с 1,1% до 4067,10 долара.

Сред останалите благородни метали спот цената на среброто се понижи с 2,9% до 58,14 долара за тройунция, платината поевтиня с 1,8% до 1598,48 долара, а паладият — с 2,3% до 1247,27 долара за тройунция.

Защо се случва това

През почивните дни американски и ирански сили си размениха нови ракетни и безпилотни удари. Техеран съобщи, че отново е затворил Ормузкия проток — ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

На този фон цената на петрола се повиши с около 4%, доларът и доходността по американските държавни облигации нараснаха, а фондовите пазари в Азия се понижиха.

Според Никълъс Фрапел, ръководител на институционалните пазари в "Ей Би Си Рифайнъри", всяка ескалация на напрежението в района на Персийския залив оказва натиск върху пазара на златото. По думите му обаче, ако Ормузкият проток остане изцяло или частично затворен за по-дълъг период, това впоследствие би могло да забави световната икономика и в крайна сметка да подкрепи цената на благородния метал.

Какво следва да наблюдаваме

Инвеститорите очакват тази седмица изслушването на председателя на Федералния резерв Кевин Уорш пред Конгреса, както и публикуването на данните за потребителската и производствената инфлация и продажбите на дребно в САЩ — показатели, които могат да дадат нови сигнали за перспективите пред паричната политика.

По данни на инструмента "ФедУоч" на CME Group пазарите вече оценяват вероятността за повишаване на основния лихвен процент в САЩ през септември на 72%, при около 63% преди седмица.