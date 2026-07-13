Коя е Анастасия Костромитина – руският модел, когото интернет обяви за „женския Ерлинг Холанд“

Д опреди няколко дни името на Анастасия Костромитина беше познато основно в модните среди. Днес обаче 24-годишният руски модел е сред най-коментираните лица в социалните мрежи, след като милиони потребители откриха поразителната ѝ прилика с норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд.

Като две капки вода: Жена, която прилича досущ на Ерлинг Холанд, взриви мрежата

Всичко започва с кратко видео, публикувано от майка ѝ Мария Костромитина. В него Анастасия имитира характерните пози и начина, по който Холанд празнува головете си. Клипът бързо става вирусен, а интернет е залят от шеги, че двамата приличат повече на близнаци, отколкото на случайни двойници.

Успешна кариера в модата

Оказва се, че Анастасия не е ново лице в модния бизнес. Тя живее в Москва и работи за руската агенция Motion Models. През последните години е участвала в рекламни кампании на международни марки като Dyson, Uniqlo и Clarins, снимала е модни фотосесии и е дефилирала на различни модни събития.

След като видеото с приликата ѝ с Холанд обиколи света, интересът към профилите ѝ в социалните мрежи рязко нарасна. Според публикации в международните медии моделът вече получава и нови рекламни предложения, породени именно от вирусната популярност.

„Сравняват ме с Холанд от четири години“

Самата Костромитина признава, че не за първи път чува подобни сравнения. По думите ѝ хората я оприличават на Ерлинг Холанд още от преди около четири години.

Първоначално тези коментари я обиждали и не ги приемала добре. С времето обаче променила отношението си и започнала да гледа на приликата като на интересна особеност, която я отличава и привлича вниманието на хората.

Защо интернет е толкова впечатлен

Потребителите в социалните мрежи посочват редица общи черти между двамата – светлата коса, синьо-сивите очи, острите черти на лицето и характерното сериозно изражение.

Вирусният ефект се засили още повече, тъй като видеото беше публикувано по време на силното представяне на Холанд на Мондиал 2026, когато норвежкият нападател беше сред най-коментираните футболисти в света.

Макар популярността ѝ да е свързана с приликата с един от най-известните футболисти в света, Анастасия Костромитина вече използва неочакваното внимание като възможност да разшири собствената си кариера в модната индустрия.