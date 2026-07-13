След 4 години раздяла: Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си крал Чарлз

С лед дни на спекулации, хаос с охраната и медийно затъмнение, голямото събитие в кралското семейство все пак се случи. Принц Арчи и принцеса Лилибет се събраха с дядо си – крал Чарлз III, на дългоочаквана и силно емоционална среща, съобщава People.

Бъкингамският дворец официално потвърди, че в петък следобед крал Чарлз III и кралица Камила са посрещнали принц Хари, Меган Маркъл и двете им деца. Срещата се е провела в Хайгроув Хаус – частното извънградско имение на монарха в Глостършър, далеч от шума на Лондон. Тъй като събитието е било изцяло в частен семеен кръг, Дворецът няма да публикува официални снимки, нито ще предоставя повече подробности.

Според информация на списание People, Меган и децата са пристигнали с полет директно от ваканцията им в Европа специално за срещата.

Четири години по-късно

Това е първата среща на живо между 7-годишния принц Арчи, 5-годишната принцеса Лилибет и техния 77-годишен дядо от четири години насам.

Децата се отглеждат в Калифорния, след като Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. За последно малките бяха в родината на баща си през юни 2022 г. за Платинения юбилей на кралица Елизабет II, но тогава така и не се появиха на нито едно публично събитие.

Сега схемата се повтори – Меган и децата пристигнаха в Обединеното кралство в пълна тайна, избягвайки столицата заради споровете за сигурността им, и не се очаква да имат каквито и да е публични прояви.

Разделени и отдалечени

Преди емоционалното събиране в петък, Хари и баща му имаха отделни ангажименти. Принцът изпробва някои от спортовете за предстоящите игри „Инвиктус“ в Бирмингам, на около 130 км от имението Хайгроув, докато монархът беше на посещение в Оксфордшър.

В същото време принц Уилям играеше в благотворителен мач по поло в Уиндзор, подкрепян от съпругата си Кейт Мидълтън. По всичко личи, че враждуващите братя нямат абсолютно никакви планове да се срещнат по време на престоя на Хари на Острова.

Последният път, когато Чарлз видя внуците си през 2022 г. (и се запозна с Лилибет), източници от двореца споделиха, че срещата е била „изключително емоционална и прекрасна“. Сега, след поредния тежък период на изолация и скандали, ледовете в Глостършър изглежда отново са започнали да се топят.