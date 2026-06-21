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Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

При разход от 1 милион долара дневно богатството му би стигнало за повече от 3000 години

21 юни 2026, 07:18
Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?
Източник: БТА/AP

С ъстоянието на Илон Мъск достигна приблизително 1,1 трилиона долара след рекордния борсов дебют на SpaceX, превръщайки го в първия трилионер в света. Но колко време би му отнело да похарчи това богатство? Отговорът е толкова впечатляващ, колкото и самата сума, повече от три хилядолетия, ако харчи по 1 милион долара всеки ден, предава Times of India.

Нетното състояние на Илон Мъск нарасна до около 1,1 трилиона долара след рекордния публичен дебют на SpaceX. По-голямата част от това богатство съществува на хартия под формата на дяловете му в SpaceX и Tesla, а не като налични парични средства.

Мащабът на подобно богатство е труден за осмисляне, затова един от начините да бъде поставен в перспектива е да си представим, че Мъск харчи пари с изключително високо темпо. Дори ако харчеше по 1 милион долара всеки ден без прекъсване, състоянието му би стигнало за хиляди години.

Тази проста сметка показва колко огромно е богатство от над един трилион долара и защо нетното състояние на Мъск вече може да се сравнява с годишния икономически продукт на много държави.

Един трилион долара е равен на един милион милиона долара. Приблизителното богатство на Мъск от около 1,1 трилиона долара се равнява на приблизително 1 100 000 000 000 долара.

Числа от такъв мащаб са трудни за визуализиране. Състоянието му е по-голямо от годишния брутен вътрешен продукт на много държави и надхвърля комбинираното богатство на няколко от най-богатите хора в света.

Източник: БТА/AP
  • Какво би станало, ако Илон Мъск харчи по 1 милион долара на ден?

Ако Мъск харчи по 1 милион долара всеки ден, това означава около 365 милиона долара годишно. Макар и това да е огромна сума, тя би представлявала само малка част от общото му богатство.

При такова темпо ще са необходими приблизително 1,1 милиона дни, за да бъдат похарчени 1,1 трилиона долара.

Преобразувано в години, резултатът е поразителен.

На Илон Мъск биха му били необходими около 3012 години, за да изчерпи състоянието си, ако харчи по 1 милион долара дневно и ако богатството му нито нараства, нито намалява.

За сравнение, преди около 3000 години човечеството все още се е намирало в Желязната епоха. Цели империи са възниквали и са се разпадали за по-кратък период от време.

Какво би могъл да направи Мъск с 1 трилион долара?

  • А ако харчи още по-бързо?

Числата стават още по-впечатляващи, когато скоростта на харчене се увеличи.

Тези изчисления обаче приемат, че нетното състояние на Мъск остава постоянно и не се променя вследствие на колебанията в цените на акциите на Tesla и SpaceX.

Източник: БТА/AP
  • Защо по-голямата част от богатството на Мъск не е в брой?

Въпреки впечатляващата цифра, Илон Мъск не разполага с 1,1 трилиона долара в банкова сметка.

Преобладаващата част от богатството му е свързана със собствеността му в Tesla и SpaceX, което означава, че стойността му се променя в зависимост от настроенията на инвеститорите и движението на акциите.

Въпреки това тези изчисления дават представа за безпрецедентния мащаб на богатството, натрупано от най-богатия човек в света, и показват защо неговото състояние може да бъде сравнявано с икономиките на цели държави.

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Източник: Times of India    
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