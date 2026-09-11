Новата формула за минималната заплата раздели синдикати и бизнес

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Н овият механизъм за определяне на минималната работна заплата вече е одобрен от Министерския съвет, но синдикати и работодатели продължават да имат различни позиции за ефекта от него.

Темата коментираха пред NOVA зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева и председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова.

Правителството одобри промени в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за минималната работна заплата. Формулата беше разработена през август съвместно със социалните партньори.

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Според Мария Минчева основният спор през последните години не е бил толкова за конкретния размер на минималната заплата, колкото за начина, по който той се определя.

Тя определи като добра новина постигнатото тази година съгласие по механизма.

Минчева изрази надежда през следващите години да се натрупат достатъчно статистически данни, които да позволят процесът по увеличаване на доходите да се управлява по-предвидимо.

Синдикатите очакват по-ниска минимална заплата

Кремена Атанасова припомни, че през последните години е имало ясен ред за определяне на минималната заплата - тя да бъде 50% от средната заплата.

Според нея новата формула ще доведе до по-нисък размер.

По думите ѝ при новия механизъм максималната минимална заплата се очертава около 670 евро, докато при досегашния подход е трябвало да достигне около 690 евро.

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Така спорът между социалните партньори остава не само за самия механизъм, но и за това какъв доход ще осигури той на хората на минимална заплата.

Синдикатите искат промени и в данъците

Атанасова заяви още, че синдикатите настояват за прогресивно подоходно облагане, както и за прогресивно данъчно облагане на бизнеса.

По думите ѝ бизнесът в България плаща най-ниските данъци в Европа, а възможностите за ново ограничаване на доходите и разходите на хората вече са изчерпани.

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Тя определи промяна в данъчната система като единствената адекватна мярка за увеличаване на приходите в бюджета.

Атанасова обърна внимание и на съкращаването на разходите в държавната администрация. Според нея ключови администрации вече страдат от намалени разходи, докато други структури не са засегнати по същия начин.

Бизнесът настоява за административна реформа

Мария Минчева също заяви, че административна реформа е необходима.

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Според нея обаче тя не трябва да засяга структурите, които пряко обслужват гражданите и бизнеса.

Така синдикати и работодатели се разминават както по очаквания ефект от новия механизъм за минималната заплата, така и по част от решенията за приходите и разходите на държавата.