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Илюзия за диета: Салатите от менюто с повече калории от чийзбургер

Здравословният избор понякога се оказва истинска хранителна бомба заради тежките дресинги, майонезата и пържените добавки

14 септември 2026, 07:17
Илюзия за диета: Салатите от менюто с повече калории от чийзбургер
Източник: iStock

К огато излезем на заведение и искаме да хапнете нещо по-леко, порция свежа салата изглежда като най-разумния избор. В повечето случаи това е така, но диетолозите предупреждават за скрит калориен капан.

Някои от най-популярните салати в менютата у нас съдържат огромно количество калории, мазнини и сол, надминавайки дори класически „вредни“ храни като двойния чийзбургер. Зеленчуците сами по себе си са полезни, но комбинацията от майонезени дресинги, панировки, бекон и жълти сирена превръща чинията в истинска бомба.

Ето кои са най-коварните видове салати в българските заведения, с които трябва да внимавате:

Салата „Цезар“ с панирано пиле

  • Калории: над 1000 калории
  • Защо подлъгва: Абсолютен хитов избор в почти всяко българско заведение. Класическият дресинг е на майонезена основа с пармезан, а когато към айсберга и крутоните се добави сочно панирано пилешко филе и бекон, калориите скачат драстично.

Хрупкава пилешка салата (с корнфлейкс и млечен сос)

  • Калории: около 1400 калории
  • Защо подлъгва: Много любима, но и изключително коварна. Пилешките филенца, панирани в корнфлейкс или сусам, се пържат в дълбока мазнина. В комбинация с настърган кашкавал, яйце и тежък майонезено-млечен сос, тази салата надхвърля калориите на голяма пица.

Овчарска салата

  • Калории: между 800 и 1100 калории
  • Защо подлъгва: Нашата национална класика често се възприема като просто „Шопска с екстри“. Обилното количество овче или краве сирене, шунката, кашкавалът, варените яйца, пържените чушки и гъбите, поляти предоволно с олио или зехтин, я правят изключително калорична.

Гръцка салата с дресинг и пържен тортила чипс / брускети

Калории: около 1200 калории

Защо подлъгва: Доматите, краставиците и маслините са чудесни, но голямото блокче маслено сирене „Фета“, обилното количество зехтин и добавените хрупкави пържени брускети или крутони неутрализират всяка полза за диетата.

Гурме салата със синьо сирене, Бри, круши и карамелизирани орехи

Калории: над 1500 калории

Защо подлъгва: Изключително популярна в по-модерните ресторанти. Пресните микс салати и плодове създават усещане за лекота, но комбинацията от маслени сирена (Бри, Синьо сирене, Пармезан), захар от карамелизираните ядки и сладък балсамов сос прави порцията по-калорична от целия ви обяд.

Как да се предпазим?

Основната причина за скритите калории в заведенията са панировките, карамелизираните съставки, прекаляването със зехтина и дресингите на базата на майонеза и захар.

Съветът на диетолозите: Винаги искайте дресинга или зехтина в отделна купичка, за да контролирате количеството му, и избирайте салати с печено, а не панирано месо.

Източник: Eat This, Not That    
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