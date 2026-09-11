След митото от 3 евро идва и нова такса за малките онлайн поръчки

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Е втиното онлайн пазаруване от платформи извън Европейския съюз ще поскъпне още. След въведеното мито от 3 евро на артикул за малките пратки се подготвя и нова отделна такса, която трябва да влезе в сила от 1 ноември.

Темата коментира пред NOVA адвокат Валентин Савов.

Новата такса ще е предназначена да покрива разходите на митническите администрации по обработването на пратките с ниска стойност до 150 евро. В тях влизат разходи за софтуер, служители и цялата административна обработка на тези пратки.

Между 2 и 4 евро

Точният размер на новата такса все още не е определен.

Очаква се тя да бъде между 2 и 4 евро, като засега не е окончателно решено дали ще се начислява върху всеки отделен артикул или върху цялата пратка.

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По думите на Валентин Савов по-вероятният вариант е тя да бъде върху самата пратка.

Отделна е от митото от 3 евро

Новата такса няма да замени въведеното от 1 юли временно мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на ЕС.

Двете ще бъдат отделни плащания.

Според адвоката и митото от 3 евро, и новата такса за обработване вероятно ще имат временен характер до 1 юли 2028 г., когато трябва да приключи по-широката митническа реформа на Европейския съюз.

Кой ще плаща

По закон новата тежест би трябвало да бъде за платформите и доставчиците, а не да се плаща отделно от самия потребител.

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Това обаче не означава, че купувачите няма да усетят увеличението.

„От икономическа гледна точка този допълнителен разход винаги би могъл да бъде прехвърлен на потребителя чрез увеличаване на крайната цена или някакви допълнителни такси“, обясни Савов.

Ако таксата бъде включвана в крайната цена, тя трябва да бъде показана преди приключването на поръчката.

Защо ЕС въвежда новите тежести

Целта на митническата реформа е да се увеличат приходите от малките пратки, да се засили контролът върху стоки, които не отговарят на европейските стандарти, и да се ограничи заобикалянето на митническите правила.

По думите на Савов европейските и българските онлайн търговци в момента са поставени в силно неконкурентно положение спрямо китайските платформи.

Новите правила са част от опита тази разлика да бъде ограничена.