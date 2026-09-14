Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

Обвиняемият за палежите на автомобили в София остава в ареста

Йотова: Отказах само за помилването на убиеца на баща ми

Слънце и до 27° в понеделник, облаци и дъжд във вторник

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

О сем месеца след събитията в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица прокуратурата и МВР ще представят нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже.

Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“

Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Те трябва да дадат допълнителна информация за възможните мотиви, довели до смъртта на групата, в която неформален лидер е бил Ивайло Калушев.

Трима от мъжете бяха открити мъртви в района на хижа „Петрохан“, а други трима - под връх Околчица.

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

Разпити и финансови проверки

По информация на запознати активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са били проведени нови разпити на свидетели.

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите, както и на източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени данъчни ревизии.

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

Очаква се прокуратурата и МВР да дадат повече подробности за извършените до момента действия и резултатите от експертизите.