Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

О сем месеца след събитията в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица прокуратурата и МВР ще представят нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже.
Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“
Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Те трябва да дадат допълнителна информация за възможните мотиви, довели до смъртта на групата, в която неформален лидер е бил Ивайло Калушев.
Трима от мъжете бяха открити мъртви в района на хижа „Петрохан“, а други трима - под връх Околчица.
Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"
- Разпити и финансови проверки
По информация на запознати активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са били проведени нови разпити на свидетели.
Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"
Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите, както и на източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени данъчни ревизии.
Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите
Очаква се прокуратурата и МВР да дадат повече подробности за извършените до момента действия и резултатите от експертизите.