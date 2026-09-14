Слънце и до 27° в понеделник, облаци и дъжд във вторник

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

П рез първия ден от новата седмица ни очаква предимно слънчево време. Краткотрайни заоблачавания и леки превалявания се очакват главно в нощните часове и през втория ден от седмицата

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 14 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 5 мин. и залязва в 19 ч. и 39 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 42 мин. и залязва в 20 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Във вторник, 15 септември, ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22°-27°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутринта на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Дневните температури бавно ще се повишават.