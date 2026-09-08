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Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Според тях различни продукти не могат да бъдат поставени под един знаменател, а френският модел се използва по друг начин

Маргарита Костадинова

8 септември 2026, 10:44
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П редложената методика за изчисляване на т.нар. „справедлива стойност“ на храните предизвиква критики още преди да бъде приложена. Производители предупреждават, че различни продукти трудно могат да бъдат оценявани по една и съща схема, а част от заложените критерии не отчитат реалните разлики между тях, съобщава NOVA.

Темата коментираха председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

Къде е проблемът според производителите

Ивайло Гълъбов посочи, че на пазара има различни видове една и съща стока, които се различават по качество, начин на производство и съответно по цена.

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Като пример той даде яйцата. На щандовете има различни категории и ценови нива, но според него методиката за „справедливата стойност“ не отчита подобна разлика. Именно затова производителите са против проекта в сегашния му вид и очакват неточностите да бъдат отстранени.

Френският модел не се използва по същия начин

Димитър Маргаритов приветства решението методиката да бъде подложена на обществено обсъждане, но отбеляза, че към предложения модел вече има сериозни критики.

По думите му при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Разликата е, че там подобният модел се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван у нас.

Спорът не е само за методиката

Според Гълъбов по-големият проблем остава конкуренцията на пазара.

Производителите искат по-голяма част от крайната стойност на храните да остава при тях, докато търговците имат различна позиция. По думите му производителите са в по-неблагоприятно положение, защото конкуренцията при търговията на дребно в България не е достатъчно силна.

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Той смята, че по-голямото производство на български традиционни храни би могло да доведе до по-ниски цени, по-добро качество и по-здравословни продукти.

Маргаритов също посочи, че държавата може да има роля, като създава условия за по-силен конкурентен пазар и подкрепя българските производители.

Методиката все още е предмет на обсъждане и именно на този етап производители и експерти настояват спорните текстове да бъдат прецизирани.

При установени нарушения Комисията за защита на потребителите може да извършва проверки и да налага санкции, посочи още Маргаритов.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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