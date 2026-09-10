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Как AI ще промени работата ни, без да доведе до масова безработица

Програмирането и работата с дигитални инструменти ще навлизат все повече и извън IT сектора, прогнозира експерт

Маргарита Костадинова

10 септември 2026, 10:06
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П рограмирането постепенно ще престане да бъде отделна професия и ще се превърне в основно бизнес умение. Това прогнозира технологичният предприемач и експерт по организационно развитие Вергиния Накова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите ѝ технологичната промяна вече е толкова мащабна, че хората извън тези среди трудно могат да оценят нейния потенциал и скорост.

Младите ще сменят много повече професии: Как да се подготвят за пазара на труда

Накова уточни, че не очаква сценарий на глобална безработица заради изкуствения интелект. Според нея обаче начинът, по който работим и живеем, неизбежно ще се променя.

Адаптивността ще става все по-важна

Ключово умение в тази среда ще бъде способността хората да се приспособяват към промените.

„Моето послание е хората да станат по-гъвкави“, каза Накова.

Според нея все повече професии вече изискват придобиване на нови знания и умения. Това прави ученето през целия живот все по-важна част от професионалното развитие.

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Експертът отправя подобно послание и към младите хора. Наскоро тя публикува в социалните мрежи пост, в който ги призовава да започнат да трупат практически опит още преди да завършат университет.

HR мениджъри и адвокати вече сами създават приложения

Накова посочи и конкретни примери за това как технологиите вече навлизат в различни професии.

„Моята работа през последните 20 години е да трансформираме организационно и дигитално бизнеса. Виждам отвътре какво се случва. HR мениджъри сами си правят приложения за заплати и отпуски, адвокати също“, каза тя.

Според нея това е част от по-голяма промяна в начина, по който ще се използват дигиталните инструменти.

„Програмирането вече няма да бъде отделна професия, а основно бизнес умение - боравене с дигитални инструменти, такива, каквито ги познаваме сега, и такива, които ще се появят в бъдеще“, посочи още Накова.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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