Как AI ще промени работата ни, без да доведе до масова безработица

П рограмирането постепенно ще престане да бъде отделна професия и ще се превърне в основно бизнес умение. Това прогнозира технологичният предприемач и експерт по организационно развитие Вергиния Накова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.
По думите ѝ технологичната промяна вече е толкова мащабна, че хората извън тези среди трудно могат да оценят нейния потенциал и скорост.
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Накова уточни, че не очаква сценарий на глобална безработица заради изкуствения интелект. Според нея обаче начинът, по който работим и живеем, неизбежно ще се променя.
Адаптивността ще става все по-важна
Ключово умение в тази среда ще бъде способността хората да се приспособяват към промените.
„Моето послание е хората да станат по-гъвкави“, каза Накова.
Според нея все повече професии вече изискват придобиване на нови знания и умения. Това прави ученето през целия живот все по-важна част от професионалното развитие.
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Експертът отправя подобно послание и към младите хора. Наскоро тя публикува в социалните мрежи пост, в който ги призовава да започнат да трупат практически опит още преди да завършат университет.
HR мениджъри и адвокати вече сами създават приложения
Накова посочи и конкретни примери за това как технологиите вече навлизат в различни професии.
„Моята работа през последните 20 години е да трансформираме организационно и дигитално бизнеса. Виждам отвътре какво се случва. HR мениджъри сами си правят приложения за заплати и отпуски, адвокати също“, каза тя.
Според нея това е част от по-голяма промяна в начина, по който ще се използват дигиталните инструменти.
„Програмирането вече няма да бъде отделна професия, а основно бизнес умение - боравене с дигитални инструменти, такива, каквито ги познаваме сега, и такива, които ще се появят в бъдеще“, посочи още Накова.