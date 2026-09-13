Зеленски обвини Юлия Мендел в руска пропаганда

У краинският президент Володимир Зеленски наложи днес санкции на бившия си прессекретар Юлия Мендел, обвинявайки нея и още девет души в разпространение на руска пропаганда и в подкрепа на агресивната политика на Русия спрямо Украйна, предаде "Ройтерс".

Мендел, която бе първият прессекретар на Зеленски и работеше с него от вспътването му в длъжност от 2019 до 2021 г.- преди пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., реагира с публикация във Фейсбук. В нея бе заявено, че налагането на санкции на украински граждани е противоконституционно. Тя не коментира конкретните обвинения.

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Бившата говорителка на украинския президент е давала интервюта, в които критикува действията на Зеленски от миналата година насам, когато много хора най-близкото му обкръжение се оказаха замесени в корупционни скандали.

Санкциите срещу Мендел, обявени от държавния глава с указ, ще бъдат в сила за срок от 10 години и включват замразяване на авоари и търговски ограничения, се посочва в документа. Това е необичайна мярка спрямо бивш служител на президентството, макар че по подобен начин се е действало срещу политически фигури.

Миналата година Украйна наложи санкции на бившия президент и опозиционер Петро Порошенко, включващи замразяване на активи и забрана за изнасяне на капитали от страната, от съображения, свързани с "националната сигурност".

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С днешния указ на Зеленски "се налагат ограничения на 10 руски и украински граждани, които разпространяват дезинформация и руска пропаганда и подкрепят агресивната политика на Русия спрямо Украйна. Юлия Мендел е сред санкционираните лица“, се отбелязва в изявление на президентството на Украйна.