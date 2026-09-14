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Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

На 14 септември православните християни отбелязват Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен. Празникът е свързан с едни от най-силните народни вярвания за здраве, защита и сбъдване на желания

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 07:20
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Н а 14 септември източноправославната църква отбелязва Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен, познат в България като Кръстовден. Това е един от големите християнски празници, посветени на кръста като символ на спасението, жертвата на Иисус Христос и надеждата за вечен живот.

В народната традиция денят е свързан и с множество обичаи и поверия. Едно от най-разпространените вярвания е, че в нощта срещу Кръстовден небето се отваря и желанията, отправени с чисто сърце и вяра, могат да бъдат чути.

  • Какво празнуваме на Кръстовден

Кръстовден е един от четирите празника през годината, посветени на Христовия кръст. Останалите са Кръстопоклонна неделя, която е третата неделя от Великия пост, Велики петък и 1 август.

Християните почитат Светия кръст, защото той е бил жертвеникът, на който Иисус Христос се е принесъл в жертва за изкуплението на човечеството.

Преди разпятието кръстът е бил средство за позорна смърт. След смъртта и възкресението на Христос той се превръща в символ на победата над смъртта, спасението и надеждата за вечен живот с Бога.

Кръстът заема централно място в християнското богослужение. Вярващите го носят на гърдите си и го пазят като символ на своята вяра.

  • Историята на празника

Според църковното предание Въздвижение на Светия кръст е свързано с няколко важни събития от историята на Христовата църква - явяването на светия Кръст на император Константин Велики, намирането на Христовия кръст на Голгота и връщането му от персийски плен.

Едно от най-известните събития се свързва с 312 г. Преди битка срещу своя съперник Максенций Константин видял на небето сияещ кръст и надпис: „С това ще победиш!“. Според преданието той спечелил битката и постепенно се утвърдил като покровител на християнската вяра. Неговата майка Елена също приела християнството.

Години по-късно света Елена предприела поклонническо пътуване до Йерусалим. Там тя посетила местата, свързани с живота и страданията на Иисус Христос, и според църковното предание открила мястото на Голгота и трите кръста.

За да бъде установено кой от тях е Христовият кръст, те били поставени върху тежко болна жена. Тя оздравяла, когато се докоснала до единия от тях, който бил разпознат като кръста на Христос.

На 14 септември 335 г. в Йерусалим бил осветен храмът „Възкресение Христово“. Йерусалимският патриарх Макарий въздигнал кръста високо, за да могат всички събрали се вярващи да го видят и почетат. От това събитие произлиза и названието на празника - Въздвижение, или издигане на Светия кръст.

  • Митове и легенди

В българското народно съзнание с Кръстовден са свързани редица легенди и вярвания.

Едно от тях гласи, че в нощта срещу 14 септември небето се отваря. Според народните представи в този момент Божията сила осенява земята и човек може да отправи най-съкровеното си желание. Вярва се, че ако то е изречено с вяра и чисто сърце, може да се сбъдне.

Кръстът също се приема като символ с особена защитна сила. В народните представи той предпазва дома, нивите и хората от болести, бедствия и зли сили.

Особено място заема Кръстова гора в Родопите. Според преданието там се пази частица от Христовия кръст. В навечерието на празника много вярващи се събират на мястото за молитва и нощно бдение с надежда за здраве, изцеление и духовна сила.

  • Обичаи и традиции в България

Кръстовден е свързан не само с религиозния календар, но и с края на лятото и началото на есента. В традиционната българска култура празникът бележи прехода към есенния земеделски цикъл - прибирането на реколтата, сеитбата на житото и подготовката за зимата.

На този ден се спазва строг пост. На трапезата традиционно присъстват постни храни като хляб, мед, грозде и зеленчуци.

В някои райони на България хората поставят кръстове, направени от босилек, в дворовете и нивите. Смята се, че така те ще бъдат защитени от градушки и други бедствия, както и от зли сили.

На места се правят и курбани за здраве и плодородие.

С Кръстовден са свързани и народни прогнози за времето. Вярва се, че времето на празника може да покаже каква ще бъде предстоящата зима. Според народното поверие, ако денят е слънчев и топъл, зимата ще бъде по-мека, а ако вали, се очаква студено и тежко време.

  • Защо празникът е важен

Кръстовден носи послание за вяра, смирение и надежда. За християните кръстът е едновременно символ на жертвата на Христос и на победата над смъртта.

В българската традиция празникът съчетава християнската символика с вековни представи за природата, плодородието и защитата на дома и семейството.

На Кръстовден хората се обръщат към Бога с молитви за здраве, благополучие и закрила, а според народното вярване нощта преди празника е особено подходяща за отправяне на съкровени желания.

  • Кой празнува имен ден на Кръстовден

На 14 септември имен ден празнуват хората с имена, свързани с кръста. Сред тях са Кръстьо, Кръстина, Кръстян, Кръстан, Кръстил, Кръстинка, Ставри, Ставриана и техните производни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
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