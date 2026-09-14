След 14 години реставрация: Откриха най-голямата римска стенна мозайка в историята

Р им разкри за първи път най-голямата римска стенна мозайка, намирана някога, заедно с пъстроцветна фреска върху 2000-годишна стена. Откритието отбелязва кулминацията на мащабен 14-годишен проект за реставрация, съобщи CNN.

С височина от 10 метра и дължина 16 метра, така наречената „Голяма мозайка“ се намира под хълма Опий, където император Нерон издига своя известен Златен дом (Domus Aurea) между 64 и 68 г. сл. Хр.

„Оценяваме, че това е най-голямата стенна мозайка, намирана някога в римския свят, и все още копаем, за да разберем къде свършва“, заявява археологът Франческо Пачети при представянето на обекта.

Археолозите посочват, че все още не е напълно ясно дали мозайката, която също датира от I век сл. Хр., е била част от пищното имение на Нерон, или е изградена като отделно частно жилище, което той впоследствие е присъединил.

Целият район, намиращ се на крачка от Колизеума, е превърнат в обществени терми (бани) през 109 г. сл. Хр. от император Траян. По този начин древната Голяма мозайка и близката фреска „Изобразеният град“ са служили за впечатляващ декор на посетителите.

Театрални сцени и загадъчен пристанищен град

Част от мозайката, открита първоначално при разкопки през 90-те години на миналия век, не е могла да бъде възстановена, но запазеното представя изключително живописна сцена.

Тя изобразява укрепен пристанищен град от птичи поглед, с площади и кули - архитектура, която не е била традиционна за I век сл. Хр. Детайлите включват избледнели с времето нюанси на синьо и теракота, пресъздаващи разнообразни истории от пристанищния живот, напомнящи на театрално представление.

В горната част на мозайката са изобразени портрети отблизо на различни персонажи, сякаш наблюдаващи действието под тях:

Брадат философ в пълен ръст и неговата муза

Млад поет и множество статуи

Театрална сцена с колони, гирлянди и растителни орнаменти, украсени със синьо-бял мрамор и скъпоценни камъни за ефект на слънчеви лъчи върху морската вода

Експертите все още не могат да кажат дали сцените представят утопичен пристанищен град, или реално съществувало място.

Грандиозни планове за древните терми

В близост е реставрирана и фреската „Изобразеният град“ с площ от 10 кв. метра, която датира от същия период и изобразява градска порта, пътища, театър и храм. В момента археолозите разкриват друг участък от мозайката, показващ гроздобер и винопроизводство.

Целият обект с площ от 60 000 кв. метра включва руините на Траяновите терми и тяхната екседра (полукръгла стена с рафтове), което подсказва, че комплексът е използван и като древна библиотека.

От общината в Рим обявиха, че пространството скоро ще се използва за представяне на книги и културни събития. За целта са монтирани специални пешеходни пасарелки и съвременно осветление, което подчертява детайлите на шедьовъра.

„Връщаме това уникално чудо обратно на града“, заявява кметът на Рим Роберто Гуалтиери.